El 5 Coruña, apeado en los cuartos de final

La Fase Final del Campeonato Gallego Prebenjamín se disputó el pasado domingo en Melide con la participación de ocho equipos: 5 Coruña, Alto do Vento, Celanova, Cios Vigo, Lago DVSport, Lugo Sala, Pecheches y Saraiba do Mar.



La competición, que se celebró en el Pabellón Municipal de la mencionada localidad coruñesa, se dividió en dos sesiones, la matinal y la vespertina. En la primera se disputaron los enfrentamientos correspondientes a la eliminatoria de los cuartos de final y por la tarde se programaron los restantes dos duelos, los de semifinales.



La zona de influencia de la capital herculina contó con la presencia del 5 Coruña, que se midió con el Lugo Sala por un puesto en la penúltima ronda de esta competición.



El conjunto rojillo no tuvo su mejor día y quedó apeado al perder con el de la ciudad amurallada por cero a tres. Junto a los lucenses se metieron en semifinales el Cios Vigo, derrotó al Celanova por cero a cuatro, el Alto do Vento, se impuso al Lago DVSport por idéntico resultado, y el Pecheches después de superar al Saraiba do Mar por cero a tres. En semifinales, el Alto do Vento se deshizo del Pecheches por tres a cero y el Lugo Sala necesitó de los penaltis para apear al Cios Vigo al terminar el envite con empate a uno.



El vencedor de la presente edición se decidirá en el duelo que Lugo Sala y Alto do Vento protagonizarán este domingo en el Pabellón Castelao II de Ordes, que dará inicio a la una menos cuarto de la tarde.