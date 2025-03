Top 10 | Desplazamientos del deportivismo

Los 2.000 deportivistas presentes ayer en el Carlos Tartiere no alcanzan para entrar en la lista de los mayores éxodos de la afición blanquiazul. En este ranking repasamos los diez desplazamientos más numerosos de la hinchada coruñesa para apoyar a su equipo a domicilio.

10. La sangría de Estrada Fernández en El Molinón. El partido de la 35ª jornada del curso 2010-11 es tristemente recordado por el nefasto arbitraje de Estrada Fernández. El Sporting envía 3.000 entradas al Dépor, pero muchos aficionados se buscan la vida para ir por su cuenta a otros graderíos de El Molinón. Las decisiones del colegiado catalán dejan a los blanquiazules con pie y medio en Segunda tras 20 años en Primera.

9. La gesta de Villa Park. También cerca de 4.000 aficionados blanquiazules presencian la primera gran victoria deportivista en Europa (0-1), en la campaña 1993-94. Aquel desplazamiento tiene el mérito añadido de que apenas un puñado de hinchas viajan desde A Coruña. El grueso de la representación está formado por emigrantes gallegos que llegan a Birmingham desde todo el Reino Unido.

8. Semifinal de Champions en Oporto. El club luso cede 2.669 entradas al Deportivo para el encuentro de ida de las semifinales de la Champions League 2003-04. La cercanía de la capital del Duero, a menos de tres horas por carretera, anima a otros muchos coruñeses a desplazarse en busca de entradas. Finalmente, son cerca de 4.000 aficionados blanquiazules los que presencian el empate sin goles en O Dragao, previo a la dolorosa eliminación en el choque de vuelta en Riazor con el penalti del ovetense César a Deco transformado por Derlei.

7. Los niños del ascenso en Oviedo. Más del doble de deportivistas que ayer, unos 5.000, acuden al viejo Carlos Tartiere en el partido de la temporada 1985-86. El Dépor llega en puestos de ascenso a la penúltima jornada. La ilusión se dispara en la ciudad. El equipo capta la atención de los más jóvenes, que tienen acceso gratis a Riazor por iniciativa del alcalde Paco Vázquez. Los niños del ascenso no pueden celebrarlo porque el Deportivo cae ante el Oviedo (1-0).

6. La derrota de 2013 en Pucela. El Dépor renace de la mano de Fernando Vázquez. Llega al campo del Valladolid, en la 35ª jornada, tras siete partidos sin perder. El deportivismo se moviliza para un encuentro decisivo en la lucha por la permanencia en Primera. A través de la Federación de Peñas se venden 2.000 entradas, aunque finalmente son cerca de 5.000 deportivistas los que apoyan en el Nuevo Zorrilla al equipo, que cae por la mínima (1-0).

5. El alirón que no fue en Santander. El equipo blanquiazul tiene la oportunidad de lograr el título de Liga de Primera División en su visita al Racing de Santander. Si gana y el Barça no lo hace en Anoeta, cantará el alirón. La cita anima a unos 7.000 coruñeses a viajar hasta la capital cántabra —a la A-8 aún le falta mucho para estar concluida— para ser testigos de un momento histórico. Sin embargo, este no se produce ya que ambos partidos finalizan con empate sin goles.

4. La invasión de Logroño en 1994. La misma cantidad de deportivistas que a Santander se desplaza seis años antes a Logroño en un escenario similar. El Dépor llega líder a la penúltima jornada, aunque cuando salta al césped, el domingo, ya sabe que no puede salir campeón tras el triunfo del Barça en el Bernabéu el sábado. El Deportivo gana en Las Gaunas (0-2) ante 7.000 aficionados blanquiazules, pero acaba perdiendo el título una semana después.

3. Reanudación de la final de Copa de 1995. Después de la suspensión por el diluvio caído sobre Madrid, la final de Copa del Rey de 1995 se reanuda tres días después. Los últimos 11 minutos y la posible prórroga quedan aplazados para un martes, lo que rebaja notablemente la presencia de aficionados de ambos equipos. En la zona blanquiazul se congregan unos 20.000 hinchas, la inmensa mayoría de vuelta a Madrid en bus tras haber regresado a A Coruña, también por carretera, durante la madrugada del domingo.

2. Final de Copa de 2002. Pese a suponer el segundo mayor éxodo blanquiazul, el Dépor juega en clara inferioridad en la grada. Al club coruñés le corresponden 25.000 entradas para la final de Copa de 2002 ante el Real Madrid en el día de su centenario. Los blancos disponen de la misma parte aunque el tercio neutral también se abarrotó de seguidores merengues. En el marcador, sin embargo, el resultado es el contrario (1-2).

1. Final de Copa de 1995. La RFEF concede un cupo de 30.642 entradas para cada uno de los finalistas de la Copa de 1995. Valencia y Deportivo agotan los billetes con celeridad. Ambos piden más. El Dépor dispone finalmente de 36.000 billetes, aunque acaba devolviendo al ente federativo 2.500 localidades, compensadas por las 2.000 que se despachan en la Casa de Galicia de Madrid en la jornada previa al gran día. Así pues, al menos 35.500 deportivistas acceden al Santiago Bernabéu horas antes del diluvio.