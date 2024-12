Top-10 | Los cabezazos (pero no al balón) más recordados del fútbol

La agresión este sábado mediante un cabezazo de Cristóbal Parralo, técnico del Racing de Ferrol y exentrenador del Deportivo y del Fabril, al preparador del Real Zaragoza, David Navarro, nos trae el recuerdo de otros ‘pelotes’ famosos en el mundo del fútbol. El número uno, aunque no fuese cabeza con cabeza, es indiscutible. Quizá con los otros nueve componentes de este top-10 haya más debate.

10. Cristóbal Parralo a David Navarro. No es muy común ver a los técnicos de dos equipos enfrentándose, así que la acción del preparador racinguista contra el zaragocista este sábado es merecedora de abrir este ranking. Hay que decir que la tarascada de Rober Correa sobre Pau Sans que sirve como detonante de la trifulca que acaba con la agresión justifica cualquier enfado por parte del Real Zaragoza.



9. Pepe a Thomas Müller. El central portugués vio la cartulina roja en el partido entre su selección y la alemana, primero del Grupo G del Mundial de Brasil, en 2014. El jugador madridista cometió una falta con sus brazos sobre el futbolista del Bayern, que exageró en exceso. Con su rival en el suelo, Pepe acercó su frente a la de Müller para lanzarle algo más parecido a un topetazo. El árbitro serbio Milorad Mazic solamente iba a castigar la falta pero acabó enseñándole la tarjeta roja. Era el minuto 37, Alemania ya ganaba por 2-0 y acabaría haciéndolo por 4-0.

8. Darwin Núñez a Joachim Andersen. El delantero uruguayo del Liverpool, en su debut liguero en Anfield, tuvo que sufrir un marcaje al límite del reglamento por parte del central danés del Crystal Palace. Aquel partido de la Premier League 2022-23 pasó a la historia por la reacción del exjugador del Almería, que vio la tarjeta roja en el minuto 57. Su provocador marcador también fue amonestado por su actitud, pero solo con una amarilla, por el colegiado Paul Tierney.

7. Manuel Amoros a Jesper Olsen. Primer partido de la Eurocopa de 1984. La Francia de Platini gana a la ‘Dinamita Roja’ danesa por 1-0 –gol, cómo no, del ‘10’ de la Juventus– cuando en el minuto 87 el pequeño extremo danés entra con dureza sobre el lateral derecho francés de origen español. Con ambos en el suelo, el galo le lanza el balón, pero sin puntería. Sí la tiene desde más cerca cuando, tras levantarse, le propina un testarazo. El alemán Volker Roth le enseña inmediatamente el camino de los vestuarios y castiga con cartulina amarilla la entrada del delantero del Ajax. Fueron las dos únicas amonestaciones en todo el encuentro.

6. Gennaro Gattuso a Joe Jordan. El temperamental mediocentro italiano fue protagonista del encuentro de ida de octavos de final de la Champions League entre Milan y Tottenham Hotspur, en la temporada 2010-11. ‘Rino’ agarró del cuello y después propinó un cabezazo al segundo entrenador del equipo londinense, que había vestido la camiseta rossonera en su época de jugador. El escocés molestó a Gattuso desde la banda durante el segundo tiempo. “Perdí la cabeza y asumo toda la responsabilidad porque hice algo que no debía”, argumentó.

5. Lionel Messi a Mapou Yanga-Mbiwa. No es su especialidad, pero el mejor futbolista de la historia también agredió a un rival de un testarazo. Lo más raro de todo es que no había mucho en juego, ya que la acción de produjo durante un partido de pretemporada, el Trofeo Joan Gamper de 2015. Messi regateó a Yanga-Mbiwa con el juego ya parado. Acto seguido se volvió a hacia él, lo agarró del cuello, se le encaró, juntó su frente con la del defensa galo de la Roma y le lanzó un cabezazo. Estrada Fernández resolvió la acción con una tarjeta amarilla para cada uno.

4. Djalminha a Javier Irureta. Saltaron chispas entre el técnico vasco y el genio brasileño en el entrenamiento del Deportivo en Acea de Ama el 1 de mayo de 2002. Irureta expulsó de la sesión a Djalminha por torpedear un penalti que había señalado el segundo entrenador, Paco Melo, durante el partidillo. Ambos hablaron del asunto en el Informe+ ‘Puro Djalminha’, estrenado hace unos meses en Movistar+. “Al final entré yo, me intentó agredir, darme con la cabeza, pero se quedó a un milímetro, no me tocó hasta para eso era preciso”, explicó el irundarra. “Él me mandó a tomar por culo y por eso reaccioné así. No le di de verdad, aunque mis ganas eran otras”, argumentó el internacional verde-amarelo. “Sencillamente lo arreglamos luego. Me pidió perdón, primero me reuní con los tres capitanes, hablamos con él y se arregló. Nunca he multado a un jugador, he procurado hablarles y tratarles de convencer que somos un equipo”, explicó.

3. Iago Aspas a Carlos Marchena. El ídolo celeste vivió una de sus peores noches en Riazor al ser expulsado antes de cumplirse la media hora del partido entre Dépor y Celta en la Primera División 2012-13. Marchena cayó sobre el moañés al intentar cortar un remate suyo sobre la portería de Aranzubia. Ambos se fueron al suelo y el goleador olívico, arrodillado y con su víctima intentando incorporarse, le lanzó un cabezazo. Velasco Carballo le mostró inmediatamente la tarjeta roja. El Dépor, que ya ganaba 1-0, acabó venciendo por 3-1.

2. Luis Figo a Mark van Bommel. El momento culminante de la ‘Batalla de Nüremberg’, el partido de octavos de final del Mundial 2006 entre Portugal y Países Bajos. Al cabo de los 80 minutos, el ruso Valentin Ivanov –sí, el mismo que masacró al Dépor en la final de la Intertoto en Marsella– mostró 16 tarjetas amarillas y cuatro rojas. Curiosamente, el molondrón del luso al neerlandés solamente le valió la amarilla. Tampoco la FIFA actuó de oficio tras el partido y el madridista pudo jugar el partido de cuartos de final ante Inglaterra.

1. Zinedine Zidane a Marco Materazzi. Sin duda, el cabezazo más famoso (sin darle a la pelota) de la historia del fútbol. El capitán francés perdió los papeles en la prórroga de la final del Mundial 2006 al entrar al trapo de las provocaciones verbales del central italiano Zidane explicó hace años a L’Équipe el motivo de su reacción. “Aquel día mi madre estaba muy cansada. Tenía a mi hermana al teléfono varias veces al día y para mí era una preocupación. Materazzi no habló de mi madre, pero sí insultó a mi hermana”, esgrimió. El transalpino expuso su versión hace solo unos meses. “Zidane me ofreció su camiseta y, le dije que no, que prefería a su hermana”, dijo al podcast Italian Football TV.