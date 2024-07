Mundial 2030: El Ayuntamiento coruñés sale en defensa de Louzán ante las críticas de Vigo

Tras escuchar durante varios días las quejas del Ayuntamiento de Vigo, que ha exigido conocer los criterios de valoración que han colocado a Riazor por delante de Balaídos en la carrera por el Mundial 2030, el Gobierno local de A Coruña ha entrado al trapo. Lo ha hecho con unas declaraciones del concejal de Turismo y Cultura, Gonzalo Castro, que es la persona que ha liderado con éxito la candidatura herculina.



“Eu sempre fun firme defensor do traballo, da discreción e da ausencia de ruído. Creo que é o camiño que leva a conseguir os obxectivos se fas a cousas ben. Efectivamente, desde o goberno da nosa alcaldesa foi o que se nos encomendou. Un equipo se encargou do día a día da candidatura, dos traballos técnicos que houbo que facer, das reunións diversas que houbo sobre esta materia”, comenzó su intervención el teniente de alcalde coruñés.



Recordó que, en todo ese proceso, hubo “permanentes reunións de carácter técnico” con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Real Federación Galega de Fútbol (RFGF), que “tivo sempre moi boa disposición coas dúas candidaturas”, remarcó sobre la entidad presidida por Rafael Louzán.

En esos encuentros, realizados “de forma absolutamente transparente” y que se celebraron tanto en Galicia como en Madrid, se resolvieron todo tipo de dudas y se explicó “qué se iba a valorar y cómo”. “Foi un proceso modélico, transparente y participativo. ¿Falar de parcialidade? O que houbo é imparcialidade total e un traballo obxectivo por parte da Federación Galega”, remarcó.

A Coruña entendió “desde o principio” que era “un proxecto de cidade pero cunha base deportiva e que con quen había que traballar era coas institución deportivas”, deslizó Castro. Cabe apuntar aquí que el Ayuntamiento herculino ha ido siempre de la mano de la RFEF y de la RFGF, mientras que el de Vigo decidió priorizar la baza de influir en el Consejo Superior de Deportes (CSD).

“Eu non sei se alguén se confundiu. É probable que alguén se confundira, pero é un problema de outra persona… É un proxecto fundamentalmente deportivo e hai que traballalo coas institucións deportivas, e non enterarse no último minuto de que existen institucións de carácter deportivo”, insistió.

“O que hai que facer é traballar, e traballar en silencio, e se poder ser sen ruído e non sementar dúbidas que non veñen ao caso”, recomendó.

Defendió expresamente al presidente de la RFGF, Rafael Louzán, acusado desde Vigo de beneficiar la candidatura coruñesa. “Tivo sempre unha actitude totalmente imparcial, que tratou sempre igual a ambas candidaturas”. Recordó que tanto Vigo como A Coruña fueron visitadas por una comisión formada “por representantes dos tres Estados” de la candidatura, España, Portugal y Marruecos. “¿Tamén teñen a culpa os portugueses de que non teñan escollido a Vigo? ¿Teñen a culpa os marroquíes de que non teñan escollido a Vigo?”, se preguntó.

“Que non sei se a van a escoller o non, non está decidido que Vigo non vai a estar… Pero é normal que existan uns criterios obxectivos que determinen quen entra e quen non entra, e eses criterios non os sacou da manga ninguén, foron explicados hai case dous anos e medio nunha reunión en Madrid na que estiveron todas as candidaturas”, se extendió.

“Louzán sempre se preocupou de que houbese dúas candidaturas, porque el pensaba e pensa” que es lo más adecuado “desde o punto de vista social, futbolístico e económico” y cree que gracias a él a día de hoy sigue existiendo la posibilidad de que haya dos sedes gallegas.