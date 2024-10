Iniesta, emocionado ante su retirada: "Nunca pensé que llegaría este día"

El centrocampista internacional español Andrés Iniesta confesó, muy emocionado, que nunca pensó "que llegaría este día", en el acto de su retirada como futbolista profesional en el antiguo cine IMAX del Port Vell de Barcelona.

"Supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Pero son lágrimas de emoción, de orgullo, no de tristeza. Son las lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista profesional. Y lo conseguí, con mucho trabajo y muchísimo esfuerzo", afirmó al inicio del acto.