El gran desafío de Luis de la Fuente

Luis de la Fuente se convertirá en el estreno de la selección española en la Eurocopa de Alemania en el décimo seleccionador de la historia que dirige a la Roja en la fase final del torneo, en el que es su primer gran desafío en una competición grande después de romper con la conquista de la Liga de Naciones once años de ausencia de títulos.

El nuevo reto de Luis de la Fuente es sumar su nombre al de José Villalonga, Luis Aragonés y Vicente del Bosque, los tres seleccionadores que hicieron campeona de Europa a España en 1964, 2008 y 2012.

La ausencia de proyectos en la élite, ser un técnico que creció a base de éxitos en las categorías inferiores de la selección, demandó a De la Fuente, apuesta de Luis Rubiales cuando vio estancado el proyecto liderado por Luis Enrique y apostó por un perfil de la casa, de un primer paso firme.

Los recelos los enterró con un título, de menor enjundia que el resto logrados en la historia de la selección española -tres Eurocopas y un Mundial-, pero que asentó su figura en el cargo. Tanto, que su continuidad nunca se puso a debate con el terremoto institucional que acabó con la salida de Rubiales y el relevo con Pedro Rocha.

La derrota de Glasgow ante Escocia en la fase de clasificación de la Eurocopa (2-0), fue su único momento difícil como seleccionador. Sus cambios masivos en el once y la apuesta en un terreno siempre duro por varios jugadores sin experiencia, fueron decisiones que generaron crítica contra la figura de De la Fuente.

Su respuesta a la crítica, que entiende es inherente al cargo, fue aumentar la cantidad de horas de trabajo con su equipo. Con 62 años llega a la Eurocopa en el punto álgido de su carrera. Ha creado un entorno familiar que el futbolista celebra. De él destacan que es directo, que nunca engaña diciendo cosas que no cumple pese a la cercanía con el jugador. El entusiasmo con el que transmite conocimiento y planteamientos.

Se alejó del liderazgo que asumía Luis Enrique cuando era preguntado por el referente de la selección española antes de una gran cita, repartiendo el mérito en todo el equipo, palabra que siempre pronuncia De la Fuente valorando al grupo por encima de las individualidades y resaltando en mensajes impresos en la pared de la necesidad del conjunto para alcanzar el éxito.

Sin renunciar a la posesión y al estilo del éxito, la España de Luis de la Fuente es más directa, masca menos las jugadas y encuentra una mayor verticalidad en sus extremos con jugadores como Lamine Yamal y Nico Williams. Un 4-2-3-1 como dibujo, siempre con 9 puro y variantes en el banquillo.

De la Fuente llega a su primer gran torneo con un balance de once triunfos, tres empates y dos derrotas. Con el objetivo de, doce años después, encumbrar de nuevo a España como campeona de Europa. No lo consigue desde su exhibición en la final de 2012 y el 4-0 endosado a Italia. Eliminada en las dos últimas ediciones por la misma selección, en la particular 'vendetta', en octavos de final de Francia 2016 y en semifinales de la Eurocopa multisede de 2020.

El último intento, con Luis Enrique al mando, a un paso de la final por la tanda de penaltis perdida. El asturiano dirigió seis partidos y empató cuatro. Venció dos, uno en la prórroga de octavos de final, ante Croacia.

El último seleccionador que marcó el camino hacia el éxito de España en una Eurocopa fue Vicente del Bosque, también campeón mundial. Disputó dos citas continentales, ganó una y fue eliminado en octavos en otra. En el éxito de 2012 disputó seis partidos, venció cuatro y empató dos. En la de 2016, su última competición, decepcionó en cuatro duelos con dos victorias y dos derrotas.

Los diez encuentros de Del Bosque y sus seis victorias en el global de las dos participaciones en 2012 y 2016 suponen el mayor número de partidos y triunfos de un seleccionador al frente de España en la Eurocopa.

El técnico salmantino retomó el testigo del éxito de Luis Aragonés, que cambió la historia del fútbol español e inició un ciclo en 2008, con un grupo de jugadores que se convirtieron en la generación más exitosa. Con el 'sabio' España disputó seis partidos en la Eurocopa, cinco triunfos y un empate inolvidable, en los cuartos de final ante Italia decididos en la tanda de penaltis que alejó fantasmas del pasado para siempre.

Habían pasado 44 años del primer éxito de la selección española, en 1964, con José Villalonga al mando en una competición con tan solo un partido de semifinales y la final. España superó primero a Hungría en la prórroga (2-1) y después a Rusia en el duelo definitivo en el estadio Santiago Bernabéu, con el gol para la eternidad de Marcelino (2-1).

Otros cinco seleccionadores han dirigido a España en la fase final de la Eurocopa. Antes del doble título consecutivo, que solamente firmó la Roja en la historia del torneo, Iñaki Sáez dirigió a la selección eliminada en la primera ronda en Portugal 2004 y José Antonio Camacho alcanzó cuartos de final en el 2000, misma ronda en la que se quedó Javier Clemente en 1996.

Antes, en 1984, Miguel Muñoz dirigió a España hasta la final, de la que fue subcampeona frente a Francia. En total, contando la edición siguiente de 1988, entrenó al equipo en ocho encuentros en la fase final de la Eurocopa, pero nada más ganó dos. Empató tres y perdió otros tres. Kubala, por su parte, dirigió a España en 1980, con un empate y dos derrotas en tres choques.