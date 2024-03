La Fiscalía de Barcelona recurre la libertad bajo fianza para Dani Alves

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha interpuesto recurso de súplica contra la resolución que acuerda modificar la medida cautelar de prisión provisional del futbolista Dani Alves mediante el pago de una fianza de un millón de euros.



Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, el recurso se fundamenta en que se mantienen los motivos por los que se adoptó la prisión provisional del futbolista brasileño hace un año, “incluso con mayor intensidad a la vista de que el señor Alves ha sido condenado como autor responsable de un delito de agresión sexual a la pena de 4 años y 6 meses de prisión”.



“Más aun teniendo en cuenta los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal y la acusación particular y el horizonte penológico al que se enfrenta el procesado es de hasta 12 años de prisión”, añade Fiscalía.



Por ello, entiende que debe prorrogarse la situación de prisión provisional hasta la mitad de la pena impuesta en Sentencia, es decir, dos años y tres meses.



“Existe un elevado riesgo de fuga, que entendemos que no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas en el Auto recurrido, a la vista de la falta de arraigo del Sr. Alves a nuestro país, y el arraigo sí existente con su país de origen –Brasil-, país que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual, y vista su elevada capacidad económica así como la de su entorno, que conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza”, insiste la Fiscalía Provincial de Barcelona.



Dani Alves sigue sin poder consignar la fianza de un millón de euros que le impuso el pasado miércoles la Audiencia de Barcelona para quedar en libertad provisional, por lo que tendrá que permanecer en prisión durante todo el fin de semana.



Según han informado a EFE fuentes jurídicas, la defensa de Alves, condenado en primera instancia a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven, no ha podido depositar este viernes el millón de euros de fianza, pese la prórroga de una hora que se le ha concedido, por lo que el exjugador del FC Barcelona seguirá en la cárcel de Brians 2 al menos hasta el lunes, cuando reabra la oficina de la Audiencia de Barcelona para las consignaciones económicas.



La defensa de Alves había pedido ‘in extremis’ este viernes una hora más de margen, hasta las 15:00 horas, para poder depositar la fianza, a lo que ha accedido la Audiencia de Barcelona, aunque finalmente tampoco ha llegado a tiempo de consignar el millón de euros.



En consecuencia, no solo tendrá que pasar una noche más en prisión, sino como mínimo hasta el próximo lunes, cuando se reabre la oficina donde se debe depositar la fianza -en un horario de 09:00 a 14:00 horas-, tras lo que el tribunal tendrá que dictar un auto para dejarlo en libertad provisional, si aporta efectivamente esa cantidad, una vez el letrado de la administración de justicia haga las comprobaciones oportunas. EFE