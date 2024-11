Deivid renuncia y abandona la UD Las Palmas tras su condena por violencia machista

El exjugador Deivid Rodríguez ha presentado su dimisión "irrevocable" como adjunto al director deportivo de la Unión Deportiva Las Palmas y ha decidido abandonar el club, tras haber sido condenado en sentencia firme por dos delitos de violencia machista (lesiones y amenazas a su pareja).



En un comunicado dado a conocer esta noche, Deivid pide sus "más sinceras disculpas a la víctima y su familia, a la UD Las Palmas, su consejo de administración, directivos, compañeros y a toda la afición" por los actos por los que ha sido condenado.



"Todavía me cuesta creer lo ocurrido, una conducta que condeno, deploro y me avergüenza. A pesar de que el club ya anunció la apertura de un expediente, siguiendo los protocolos propios de la entidad, conforme a la legislación laboral vigente, soy consciente del daño que he ocasionado al club", añade.



En consecuencia, argumenta, considera que "el último servicio" que puede hacer al escudo que tanto le ha dado en su carrera, remarca, es presentar su dimisión "irrevocable".



Deivid Rodríguez desea "la mayor de las fortunas al equipo", al que dice que seguirá alentando "siempre, esté donde esté".



"Espero con toda mi alma que este gravísimo error que he cometido afecte lo menos posible al ánimo de mis compañeros más cercanos, con los que me siento en deuda. Sé la enorme sorpresa que ha causado en mi entorno familiar y laboral la noticia de mi condena por violencia machista y no quiero comprometer ni un segundo más la reputación del club, la de ninguno de sus miembros ni la del entorno", afirma.



Deivid ha sido condenado en sentencia firme a prestar 80 días de trabajo en beneficio de la comunidad tras declararse culpable de un delito de lesiones y otro de amenazas contra su pareja.



En concreto, ha reconocido ante el juez que, en una discusión ocurrida el lunes pasado, maltrató a su pareja y amenazó de muerte con un cuchillo a esta y a su hijo, un bebé de diez meses.