‘Cucu’, la gran revelación de España

El partido de Marc Cucurella ante Italia fue consagratorio en esta Eurocopa 2024, a la que llegó con el cartel de actor secundario, superado en previsiones por Alejandro Grimaldo, pero en la que es sin duda ya la inesperada gran revelación del equipo de Luis de la Fuente, con dos actuaciones para enmarcar, las primeras en partidos oficiales, que le colocan como un seguro y el titular indiscutible en el perfil zurdo.



El protagonista del partido ante Italia fue, sin duda alguna, el carril izquierdo de la selección española. Por allí Nico Williams anduvo a sus anchas e hizo diabluras con Giovanni Di Lorenzo para romper a Italia, que acabó sucumbiendo en una jugada nacida en los pies del extremo del Athletic Club.



Pero es que en defensa, Marc Cucurella, ‘Cucu’, como cantó el AufShalke Arena de Gelsenkirchen en el que se disputó el partido, fue un muro inexpugnable en cualquier registro. Ni en el uno para uno, ni el cuerpo a cuerpo, ni a campo abierto fue superado. Una exhibición total que acompañan los datos, con un partido que terminó sin errores con balón, con un 100% de acierto en el pase y siendo el jugador que más duelos ganó.



Desesperó a Gianluca Scamacca, a Federico Chiesa y a Lorenzo Pellegrini, que fueron rotándose para no sufrir el poderío de un futbolista que no ha tenido una temporada fácil en el Chelsea por las lesiones a principio de campaña, en la que estuvo fuera casi tres meses, pero que ha encontrado en Mauricio Pochettino un aliado para sacar su mejor fútbol, esa versión que Luis de la Fuente ya conocía de categorías inferiores.



A sus 25 años, está en el mejor momento de su carrera y es consciente de ello: “Estoy en un gran momento. Estas victorias ayudan, vas cogiendo confianza. Tanto yo como el equipo hacemos un gran esfuerzo, luchando todos los balones y dando todo por la selección, de momento podemos estar orgullos. No hemos hecho nada, el objetivo es ganarlo todo hasta el final”, dijo en zona mixta a los medios. “No ha sido un año fácil, pero he trabajado mucho hasta que me ha llegado la oportunidad y cuando me ha llegado la he aprovechado”, añadió.



Ya seguro de su papel como actor principal en esta selección que apunta alto, recordó el poco apoyo que recibió el grupo antes de empezar, también rebajando la euforia después de dos victorias que han disparado las emociones de la afición, en busca de un equilibrio, pero sin dejar de soñar y de mirar alto.



“Antes nadie daba nada, ahora hemos ganado dos partidos y parecemos los mejores. Sabemos lo que tenemos que hacer, partido a partido, centrados en lo nuestro. Si seguimos a este nivel podemos hacer cosas bonitas”, explicó.



“Sabíamos de lo que eramos capaces, tenemos una gran combinación de jugadores jóvenes con veteranos. Podríamos haber marcado más goles pero afrontamos con tranquilidad el partido de Albania”, comentó.

Además, habló sobre el cambio de estilo de esta selección, más agresivo, con más garra, algo a lo que sin duda ha contribuido: “Con balón somos buenos, pero si apretamos y metemos ganas podemos robar. No les hemos dejado sentir cómodos, eso al final es un trabajo de equipo. Los que han entrado luego nos han ayudado”.



“El míster está muy contento, el trabajo es bueno y tenemos que seguir así, porque tenemos equipo para aspirar a algo grande”, sentenció.

Cucurella ya no es una duda en el once. Es un fijo, un seguro. Es una inesperada gran revelación que sueña con hacer cosas bonitas en esta Eurocopa en la que España brilla en ataque con sus dos extremos, pero también en defensa, todavía sin recibir un solo gol y con 4 a favor. ‘Cucu’ ha irrumpido con fuerza. Ha demostrado tener nivel de sobra. Y ha llegado para quedarse.

Ayoze, lesionado

La selección española regresó a los entrenamientos en su campo base, en Donaueschingen, en una sesión con los suplentes sin Ayoze Pérez, que se quedó en tratamiento fisioterapéutico, y con la ausencia de Nacho Fernández por el problema muscular que le impidió jugar ante Italia.



Tras completar el viaje de vuelta desde Assen, localidad donde descansó España tras su brillante triunfo en Gelserkirchen, la selección retomó el trabajo de entrenamientos con menos días de preparación hasta su tercer partido.



Mientras los titulares iniciaron el descanso del que disfrutarán para recuperar fuerzas gracias a haber sellado el pase a las primeras de cambio y se quedaron en el hotel de concentración, los suplentes y los jugadores que no tuvieron minutos ante Italia se ejercitaron bajo la lluvia en la ciudad deportiva SV Aasen.



Con gran ambiente y un inicio de sesión con pasillo y collejas para el seleccionador de la Fuente, el día de su 63 cumpleaños, completaron la sesión los porteros David Raya y Álex Remiro más los jugadores de campo Jesús Navas, Alejandro Grimaldo, Dani Vivian, Martín Zubimendi, Mikel Merino, Fermín, Álex Baena, Ferran Torres, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Joselu Mato.



Junto a los titulares, con alguna leve molestia tras debutar en la competición, se quedó Ayoze con trabajo de recuperación en piscina y recibiendo masaje. Por su parte, Nacho inició el plan de recuperación del leve problema muscular que le apartó de la titularidad.



De la Fuente cerrará el entrenamiento de hoy para realizar pruebas con los cambios masivos que realizará en el equipo titular de cara al duelo ante Albania, en una sesión desde las 11.00 horas a la que se sumarán gran parte de los titulares. Rodri Hernández, sancionado, podrá recuperar fuerzas tras el gran desgaste físico con el que ha llegado a la Eurocopa y también se espera que Nacho siga al margen. Ninguno de los dos estará en la tercera jornada.

Como con Aragonés

“El próximo partido nos permite la oportunidad de refrescar el equipo, no por regalar nada a nadie, sino por dar la oportunidad a jugadores que han estado en el banquillo y que son tan buenos como los que están jugando”, reconoció Luis de la Fuente tras la victoria. El referente es claro y trae un gran recuerdo de la selección.



En la edición de 2008 firmó el mejor estreno en una Eurocopa, un 4-1 a Rusia en Innsbruck con triplete de David Villa y un gol de Cesc Fábregas. España inició el torneo con Casillas, Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila, Marcos Senna, Xavi, Iniesta, David Silva, David Villa y Fernando Torres.



Luis Aragonés no tocó nada de lo que tan bien funcionó y España repitió triunfo ante Suecia, 2-1, dejando la posibilidad en su mano al ‘sabio’ de dar descansos y hacer sentirse a todos importantes. “Les debo mucho a todos. Han formado un grupo increíble. He visto pocas selecciones tan unidas como ésta”, confesó.



Si el ambiente ya era bueno, Aragonés consiguió tener enchufados a todos al dar la oportunidad ante Grecia a los que habían jugado menos. El triunfo en Salzburgo en un trámite que extendió la buena dinámica de España llegó con goles de Rubén de la Red y Dani Guiza (2-1).



La selección española jugó con Pepe Reina, Arbeloa, Juanito, Raúl Albiol, Fernando Navarro, Xabi Alonso, De la Red, Cesc, Iniesta, Sergio García y Güiza. Tan solo un jugador repitió titularidad, Andrés Iniesta, y fue sustituido a los 58 minutos por Santi Cazorla, en el único cambio que realizó Aragonés para que los titulares tuviesen el mayor número de días de descanso posible hasta la batalla de cuartos de final ante Italia, en la que la tanda de penaltis impulsó a la leyenda que nacía esos días.