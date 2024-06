Alcaraz: "Pediré jugar antes para ver a España"

El español Carlos Alcaraz, que venció este martes a Francisco Cerúndolo, aseguró que pedirá jugar antes el jueves para poder ver el partido de España en la Eurocopa contra Italia.



"Lo pediré", respondió el español este martes en rueda de prensa. "La Euro es cada cuatro años, ahora es tiempo de apoyar y ver a España. Pediré jugar antes", confirmó Alcaraz, que se medirá a Mariano Navone o a Jack Draper.



El murciano ganó a Cerúndolo en su debut en hierba esta temporada en dos sets, sumando su octava victoria consecutiva, uniéndola a las siete de Roland Garros y la decimotercera en hierba.



"Estoy muy contento con el nivel de todo en este primer partido. He entrenado dos veces solo, no he tenido muchos días para adaptar mi juego a esta superficie. Creo que ha sido un gran partido, muchas cosas que mejorar, pero en general estoy contento con mi partido", afirmó.



"El primer set ha sido un poco irreal. Él ha hecho muchos errores, no he podido coger ritmo, luego ha empezado a jugar mejor, intercambios más largos, se ha metido en el partido. Me he quedado sorprendido, he intentado mantenerme ahí, encontrar mi ritmo y lo he conseguido al final", apuntó.