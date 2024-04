Admitida a trámite la demanda de 330 entrenadores contra la RFEF por no expedirles licencia UEFA

El Juzgado de Primera Instancia número 33 de Madrid ha admitido a trámite una demanda presentada por más de 330 entrenadores contra la Federación Española de Fútbol (RFEF), promovida, entre otros, por el Comité Nacional de Entrenadores (CENAFE) y la Asociación de Transparencia y Democracia que preside Miguel Galán.



La reclamación denuncia cuestiones como la vulneración del artículo 14 de la Constitución Española por parte de la RFEF, así como la libre circulación de trabajadores en el seno de la UE.



Según la misma, los entrenadores que han obtenido su titulación en centros educativos públicos o legalmente autorizados por las administraciones educativas se ven privados de poder ejercer su profesión fuera de España dado que la RFEF les impide hacerlo mediante la negación de expedición de la llamada Licencia UEFA que, por el contrario, sí expide y entrega a los que han estudiado “bajo el paraguas federativo”.



"Con la titulación de Técnico Deportivo Superior en Fútbol, cualquiera de los demandantes podría entrenar a un equipo de primera división de fútbol (como el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, etc.) en la competición española, y sin embargo, no podría hacerlo a un equipo de tercera división francesa porque la RFEF no le emitiría la habilitación (diploma o licencia UEFA) si no paga las tasas (hasta 1.050 €) para someterse a un procedimiento de acreditación de competencias convocado, creado, controlado y evaluado por la propia RFEF en exclusiva", añade.



La denuncia afirma que son miles los entrenadores que se encuentran en esta situación y que se han visto obligados a rechazar ofertas de trabajo llegadas fuera de España (la gran mayoría, en ligas menores o en categorías amateur).



Tras su admisión en el juzgado, la RFEF recibirá en los próximos días la citación para personarse en el proceso y también lo hará la Fiscalía.