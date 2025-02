3-3 | Munir rescata del 'infierno' al Leganés y deja allí al Alavés

Un gol de cabeza de Munir El Haddadi cerca del final permitió al Leganés no precipitarse hasta el infierno del descenso, en el que sigue el Alavés después de un partido con hasta tres penaltis que no logró cerrar a su favor pese a que fue capaz de remontarlo en la segunda parte.



El enfrentamiento fue el fiel reflejo de la agonía que supone vivir cada fin de semana peleando por la permanencia, una realidad que ambos tienen asumida. Pese a ser solo la jornada 24, el lenguaje corporal de todos los protagonistas en el campo resultó el propio de las tardes de calor en las que se decide el destino final de los equipos tras la agotadora temporada.



Rostros de tensión, de esfuerzo, de alegría y de frustración; que hubieran servido de material para un cuadro y se elevaron a la máxima potencia durante todo el proceso que trajo consigo la señalización de tres penaltis; dos a favor del equipo local, ambos con consultas al VAR de por medio, y otro para el visitante.



El inicial llegó pronto, cerca del minuto seis, cuando en la jugada posterior a un saque de esquina Moussa Diarra, que en ese momento no miraba por el retrovisor, estiró el brazo en el segundo palo e impactó con la cara de Matija Nastasic. Ejecutó la pena máxima Dani Raba a la izquierda del portero, Antonio Sivera, que acertó el lado pero nada pudo hacer.



El siguiente en el minuto treinta y siete; ocho después de que Diego García cayera en el área tras un leve contacto con el guardameta después de una pelota que había quedado muerta en el área. A la profunda deliberación de González Fuertes le siguió un nuevo golpeo de Raba, que repitió destino con un resultado igualmente exitoso.



Y hubo que esperar a una de las primeras acciones de la segunda mitad para ver el tercero, en este caso por mano de Seydouba Cissé en un salto cerca del borde del área. Lo tiró Joan Jordán en la misma portería, por el mismo sitio y con el mismo acierto que Raba para igualar la contienda.



Porque entre medias de tanto caos, en el minuto veintiséis, hubo otro gol del Alavés. Lo hizo uno que está acostumbrado a ello, Kike García, quien se benefició de un sutil toque de pecho de Carles Aleñá en la medialuna y de un mal balance defensivo del contrario para quedarse solo en el área y definir por bajo.



Fue el momento álgido de esa portería, donde tuvieron trabajo los postes y las redes ya que, después del paso por vestuarios, fue Renato Tapia el que puso a trabajar uno de ellos con un impacto lejano.



El encuentro no daba tregua y justo después de la ocasión del peruano llegó el tercero del conjunto vitoriano merced a una falta lateral tocada en corto a la frontal, desde donde de nuevo Jordán, con la colaboración de una zaga que miraba, ejecutó un disparo potente e impecable que se coló por la escuadra. Previamente Juan Cruz había visto una amarilla, la novena en 68 minutos.



No murió ahí el partido, aún quedaba mecha. Sin más remedio para el 'Lega' que lanzarse al ataque en busca de sumar algo positivo, tiró de corazón y ejecutó con la cabeza. Un testarazo de Sergio Gonzalez que acabó dentro fue anulado por fuera de juego. No hubo discusión, sin embargo, en el impecable remate aéreo de Munir, ex de los vitorianos, a la altura del punto de penalti, como guinda a un exquisito servicio de Valentin Rosier. Una diana que sirvió para lograr el empate y evitar a los suyos, que terminaron con diez por una roja directa que vio el propio Munir, caer por primera vez al descenso en lo que va de curso.



- Ficha técnica:

3 - Leganés: Dmitrovic; Rosier, Sergio González, Nastasic, Javi Hernández (Chicco, m.84); Cissé (Óscar Rodríguez, m.71), Tapia (Munir, m.84); Dani Raba, Brasanac (Duk, m.71), Juan Cruz (Miguel de la Fuente, m.71); y Diego García.



3 - Alavés: Sivera; Tenaglia, Abqar, Diarra, Manu Sánchez (Mouriño, m.46); Blanco, Guevara (Jordán, m.46); Carlos Vicente, Guridi (Toni Martínez, m.46), Aleñá (Pica, m.87); y Kike García (Protesoni, m.75).

Goles: 1-0, m.10: Dani Raba, de penalti. 1-1, m.26: Kike García. 2-1, m.37: Dani Raba, de penalti. 2-2, m.50: Jordán. 2-3, m.68: Jordán. 3-3, m.88: Munir.



Árbitro: Pablo González Fuertes (Comité asturiano). Amonestó a Brasanac (m.57), Dani Raba (m.65), Juan Cruz (m.67), Duk (m.83) y al entrenador Borja Jiménez (m.57) del Leganés; y a Diarra (m.9), Manu Sánchez (m.19), Sivera (m.37), Mouriño (m.59), Abqar (m.90+10) y al entrenador Eduardo Coudet (m.36); del Alavés. Expulsó por roja directa a Munir (m.94).



Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 24 de Laliga EA Sports disputado en el estadio de Butarque ante 10.681 espectadores. Los jugadores del Leganés saltaron al césped con una camiseta blanca con el mensaje "Ánimo Barisic" tras la lesión de gravedad de su compañero Borna Barisic y ambos conjuntos posaron con una pancarta facilitada por la Fundación Aladina con el lema "Únete al Pañuelo Challenge Aladina".