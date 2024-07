La selección española sufre la remontada de la República Checa (2-1)

España, con el billete europeo en la mano desde la anterior concentración, tuvo un ensayo fallido para los Juegos Olímpicos este viernes en la República Checa, donde sufrió una remontada en un día para olvidar y a su vez para aprender a menos de quince días para su histórico debut en París 2024.



Con la vista puesta en la cita olímpica, la selección afrontaba este antepenúltimo partido de la fase clasificatoria de la Eurocopa 2025 como una preparación para los Juegos como explicó en la previa la seleccionadora Montse Tomé, que dejó en el banquillo a Alexia y Patri Guijarro, pero las checas sorprendieron a España con los goles de Svitková y Bartonová tras el gol inicial de Aitana Bonmatí.



La realidad es que España no especuló y comenzó fuerte en Chomutov. La selección de Montse Tomé creó ocasiones pronto, volcando su juego, sobre todo, por la banda izquierda de Olga Carmona y Eva Navarro mientras que la República Checa presionaba arriba para tratar de sorprender a las campeonas del mundo como hizo en Burgos, donde a España le tocó remontar.



España, que acumulaba un pleno de victorias en el clasificatorio, buscaba repetir victoria ante un rival que se juega el descenso a la Liga B en la Liga de Naciones y la primera ocasión clara llegó desde el saque de esquina con un cabezazo de Irene Paredes que se marchó muy cerca de la portería de Lukásová a los cinco minutos.



La República Checa tendría minutos después la misma ocasión con Bertholdová, pero esta vez se interpuso la testa de Irene en su trayectoria. Esa presión inicial de la selección de Karel Rada se diluyó rápidamente, pues España hundió en su área a una selección checa incapaz de contrarrestar el dominio español.



Entre ataque y ataque, a los quince minutos apareció Aitana Bonmatí. La balón de oro puso el 0-1 con un centro-chut precioso que se coló por la escuadra, un gol que dio tranquilidad -excesiva- a la selección. España pudo marcharse al descanso con una goleada con tres ocasiones claras de Salma, pero cuando parecía que tenían controlado el partido, llegó el empate. Svitková aprovechó un rechace de Misa para golpear justo antes del descanso.



A España, carente de falta de tensión competitiva al ser un partido en el que no había nada en juego, le faltaba más intensidad, ritmo y velocidad con el balón, un problema que buscó resolver Montse Tomé tras el paso por vestuarios con Athenea y Alexia, pero el partido se le complicó a España en una acción en la que Misa se equivocó en el juego de pies y provocó penalti.



Bartonová no desaprovechó la ocasión y engañó a Misa con un chut fuerte, alto y al lado contrario al que se venció la española para remontar el partido (m.51). El duelo se igualó y fue el turno para Patri Guijarro, que volvió a jugar con la selección 723 días después.



El partido no estaba siendo el esperado sobre el papel y a España se le acumulaban los problemas. En el minuto 70, las españolas se quedaron con una jugadora menos por una roja directa a Irene por juego peligroso. Salma y Athenea buscaron el empate, pero se toparon con Lukásová y las checas supieron cerrarse para no conceder ninguna oportunidad a España y seguir en la lucha por no bajar de categoría.