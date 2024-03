Martín López Álvarez: “En nuestro centro las familias tienen todo lo que pueden querer para sus hijos”

Martín López Álvarez, es el director del Colegio Liceo La Paz. Ingeniero informático, lleva 24 años trabajando en el Liceo, como profesor, primero en formación profesional y luego en secundaria y bachillerato; desde el año 2021 es el director técnico de este centro de referencia en la educación gallega.

¿Cómo definiría, en general, el centro que usted dirige?

Nuestro proyecto cohesiona la formación reglada, la educación emocional y un conjunto de destrezas y habilidades básicas e imprescindibles para el desarrollo de los alumnos. Disponemos de escuela de idiomas, conservatorio de música profesional, comedor con cocina propia, piscina, 20 actividades culturales y 18 deportivas. En nuestro centro las familias tienen todo lo que pueden querer para la formación de sus hijos.

¿A nivel personal, le gusta el deporte, practicarlo o disfrutarlo de él como espectador?

Sí, he jugado al baloncesto y sigo ligado a él entrenando a equipos del colegio, practico pádel y suelo ver algún partido de los equipos representativos de nuestra ciudad.

¿Cómo de importante es para su centro el deporte en edad escolar?

Desde su fundación nuestro centro apostó por el deporte como herramienta vehicular, la creación del Hockey Club Liceo reafirmó aún más la apuesta del centro y a día de hoy, tenemos cerca de 1.000 alumnos practicando alguna actividad deportiva.

¿Cree que se debería apostar por más horas lectivas de deporte?

Está demostrado que el deporte es beneficioso para el rendimiento académico, pero también es complicado aumentar sesiones de educación física que irían en detrimento de otras materias. La educación física como asignatura desaparece en segundo de bachillerato, nosotros la hemos ofertado como materia de centro y está siendo un éxito; veo mejor a los alumnos a nivel emocional. Otra cosa que se nota es que, hasta primaria, todos los niños, en general, practican deporte, pero al pasar a secundaria empiezan a dejarlo por la exigencia académica y es un error. Los padres no deberían castigar a sus hijos con no entrenar, les sirve para liberar tensión y ayuda a su desarrollo mental.

¿Cómo cree que ha cambiado en los últimos años la percepción que se tiene de los profesores en educación física?

En nuestro centro los profesores de educación física están igual de reconocidos que el resto, es una materia más y el contacto físico les permite una relación diferente con el alumnado. Cuando yo estudiaba era común buscar excusas para no hacer la ‘gimnasia’, eso ha cambiado para bien y yo veo a los alumnos contentos en este ámbito.

¿Qué ventajas en su formación observa en las niñas y niños que hacen más deporte?

Son tantas que no sé por donde empezar: gestionan mejor el tiempo, redunda en una mejor alimentación, autonomía personal, hábitos saludables… Por otra parte, a nivel social tenemos el compañerismo, la responsabilidad, el esfuerzo... y añadiría que el tiempo que pasan haciendo deporte no están enganchados a las pantallas.

De sus proyectos en materia de deporte escolar ¿de qué está más orgulloso?

Llevamos tantos años potenciando el deporte que, aunque no sea iniciativa mía, el haber incorporado el arbitraje de fútbol y baloncesto me satisface mucho; estoy muy orgulloso de todos los niños que nos representan en las distintas competiciones de carácter local y autonómico. Y de lo que he podido aportar yo, de la implantación de educación física en segundo de bachillerato.

Su centro se ha distinguido por la apuesta por el deporte y otras actividades ¿siente el apoyo de las familias a la hora de emprender nuevas ideas de este tipo?

Por supuesto, las familias están siempre presentes en los proyectos que llevamos a cabo, sin ellas no tendría sentido ofertar las distintas opciones, tenemos una colaboración estrecha con el AMPA y recibimos propuestas de mejoras que intentamos llevar a cabo. Con más de 2.500 alumnos estamos hablando de una comunidad educativa de 8.000 personas, es impensable estar a espaldas de ellas.

¿Qué planes tienen para el futuro en materia de deporte escolar, mantener las iniciativas actuales, aumentarlas…?

Un centro innovador no puede quedarse en lo que ya tiene, seguiremos potenciando lo que más les gusta y practican, buscando posibles alternativas que podamos ampliar para nuestros alumnos.

Un deseo para su centro en futuro inmediato, relacionado o no con el deporte

Seguir siendo un referente en el mundo del deporte y la educación en nuestra ciudad y mejorar día a día el proyecto educativo para que nuestros alumnos alcancen el éxito y tengamos ese orgullo mutuo de haber compartido esa etapa tan importante en sus vidas.