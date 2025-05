Yeremay, convocado por Santi Denia, se acerca a la Eurocopa sub 21

Yeremay Hernández está a un paso de la Eurocopa sub 21. Santi Denia ha citado al futbolista del Deportivo dentro de la prelista de 27 jugadores con los que preparará la cita continental. De esta citación saldrá la convocatoria final de 23 nombres que se inscribirán en el torneo.

La citación incluye a Jesús Rodríguez, Diego López, Raúl Moro, Aberto Moleiro, Matías Fernández o Fermín López, jugadores con los que el canario deberá 'competir' para ganarse un puesto en la relación definitiva.

La lista completa está compuesta por Pablo Cuñat, Iturbe, Aitor Fraga; Pubill, Andrés García, Juanlu Sánchez, Herzog, Rafa Marín, Mosquera, Tárrega, Salas, Gerarg Martín, Hugo Bueno; Turrientes, Jauregizar, Javi Guerra, Pablo Torre, Pablo Marín, Moleiro, Fermín López; Jesús Rodríguez, Diego López, Mateo Joseph, Raúl Moro, Yeremay, Matías Fernández y Roberto Fernández. Curiosamente, Fermín estará durante buena parte de la concentración previa al Europeo con la selección absoluta.

Yeremay Hernández ha jugado hasta la fecha dos encuentros con España sub 21, ambos en la ventana del pasado octubre. A esa cita llegó gracias a una lesión de Alberto Moleiro que le abrió por primera vez las puertas del combinado de Santi Denia. El extremo debutó contra Kazajstán saliendo desde el banquillo (4-3), en un encuentro válido para clasificarse para la fase final de la Eurocopa. Cinco días después, fue titular en banda izquierda ante Malta e incluso repartió una asistencia en la goleada del equipo hispano a Malta (6-0).

La actuación del futbolista del Deportivo convenció al seleccionador, que lo volvió a citar en noviembre. Aquella convocatoria trajo cola, pues el Deportivo jugaba un lunes contra el Eibar y debió presionar para que 'Peke' se incorporase a la concentración unas horas después, tras el participar en el encuentro de su equipo en Riazor. Sin embargo, el grancanario no participó en el partido amistoso contra Inglaterra y unas horas después abandonó la concentración por unas molestias en la rodilla que le impidieron jugar contra el Almería con el Dépor.

Esa fue su última llamada, pues el canterano blanquiazul se quedó posteriormente fuera de los planes de Denia en la convocatoria de marzo, la última antes de esta (semi)definitiva de cara al Europeo.

Podría perderse el Deportivo-Elche

El equipo nacional se concentrará a partir de este viernes, 31 de mayo y comenzará a trabajar el sábado. La Eurocopa sub 21 se celebra en Eslovaquia del miércoles 11 al sábado 28 de junio. Previamente, la selección disputará un encuentro amistoso contra Ucrania. Será el viernes 6 de junio, en Santo Domingo (Alcorcón) a partir de las 20.30 horas.

Ya en tierras eslovacas, España jugará el partido inaugural contra la anfitriona y posteriormente deberá medirse a Rumanía e Italia para lograr uno de los dos primeros puestos de su grupo para acceder a cuartos de final. Estos primeros cruces se disputan entre el sábado 21 y el domingo 22. Las semis están previstas para el miércoles 25 y la final, para el domingo 28.

El combinado español es uno de los 16 que ha llegado a esta fase final, en la que también se encuentran otras grandes potencias como Alemania, Francia, Países Bajos, Portugal o la citada Italia. Destaca la ausencia de Inglaterra, actual campeona tras vencer a España (1-0) en la final del 2023.

España acude a la cita como el país con más títulos continentales. Tiene cinco, los mismos que Italia. 'La Rojita' logró su último triunfo en 2019 y el anterior, en 2013.

Mario Soriano, fuera

Quien finalmente no ha entrado en la lista es Mario Soriano. El mediapunta madrileño estaba dentro de los planes de Santi Denia, pero el técnico no ha encontrado sitio para el el '21' del Dépor, que no va con las selecciones inferiores desde el año 2019.