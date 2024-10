Ximo: "Hemos merecido más que el Málaga"

Ximo Navarro aseguró que "hemos merecido más que el Málaga".

"Es cierto que han tenido una ocasión al empezar el partido, que dio en el palo, pero en general hemos estado mejor que ellos, hemos buscado más la portería rival, pero no hemos tenido tanta claridad ni hemos sido tan efectivos como la semana pasada en Albacete", analizó el lateral derecho, que cuajó un gran encuentro.

"Hay días, como la semana pasada, que prácticamente cada llegada acaba en gol y es una pena que en casa nos esté faltando esa fortuna en los metros finales. Pero siempre que tengamos bastantes llegadas al área rival, estamos más cerca de ganar que de perder.Es una pena que en casa nos esté cosstando más, pero seguiremos así", añadió al respecto el zaguero.

El deportivista reconoció que "nos gustaría llevar más puntos en casa, haber conseguido alguna victoria más, pero sabemos lo difícil que es esta categoría, se ve en todos los partidos, que puede ganar cualquiera, pero vamosa a seguir insistiendo en el estilo que nos gusta, que quiere el míster y ahora vamos a un campo difícil, como Elche, contra un gran rival, y a pensar en el partido".

Ximo explicó que tuvo "alguna pequeña molestia" durante la semana. "Me he perdido un entrenamiento, pero me encontraba bien para jugar y no tengo ningún problema serio para seguir y mañana estaré con todos en Abegondo para entrenar y empezar una semana difícil contra un rival importante".