MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Iria Casete: “Para mí el Deportivo es como un hijo al que siempre defiendes y le perdonas todo”

Soy seguidora del Deportivo desde los siete añitos, cuando mi padre, aficionado desde los cinco, me llevó por primera vez al estadio de Riazor; en enero si todo va bien cumpliré 50 años y recuerdo que mi primer partido ya fue una llorera. Era un Deportivo-Rayo Vallecano de la temporada 82-83 en el que al Deportivo le valía empatar para ascender y perdimos. Me acuerdo que mi madre le dijo a mi padre: “La primera vez que llevas a la niña al fútbol y primer disgusto”.



Mi padre, Ramón Casete, jugó en el Deportivo Juvenil de portero y era un hincha total del club. Con el paso de los años se le ocurrió fundar la peña Ídolos de Ayer para dedicársela a exjugadores del Deportivo porque él tenía mucha admiración y amistad con iconos del equipo como Juan Acuña, Rodrigo García Vizoso, Dagoberto Moll, Carlos Torres, Arsenio Iglesias, Cuenca... y más actuales como Silvi, Traba, José Luis o Jaime Agulló, que además es mi padrino...



Como todo se pega, menos la buena educación, yo también intenté inculcarle a mis dos hijas, una de 16 y otra de 11 años, los valores del deportivismo. Son igual de pasionales que su madre. Creo que lo del Deportivo es un sentimiento que no debes tratar de entenderlo y hay personas que no lo comprenden. Para mí el Deportivo es como un hijo al que siempre defiendes, aunque sepas que se ha equivocado. Al que le perdonas todo, es un amor incondicional. Reconozco que no puedo hablar del equipo con muchas personas porque no soy objetiva ni racional. Para mí todos son perfectos. Ante cualquier crítica me enfado.



Reflexionando en voz alta creo que cada vez me gusta menos el fútbol en general y me gusta más el Deportivo; por ejemplo no doy un duro por ver un Liverpool-Real Madrid, no me importa lo que pase en este tipo de partidos aunque respeto a los que puedan ser seguidores de otros equipos.



Estos cuatro últimos años que el Deportivo ha estado en Segunda B y en Primera RFEF no he seguido la Primera División, me daba bastante igual.

Recuerdos indelebles

Obviamente hemos vivido muchos momentos imborrables con nuestro club pero en la época del auténtico ‘presi’, que no es otro que Lendoiro, hubo numerosos instantes de gloria pero me quedo con dos, el ‘Centenariazo’ porque lo viví con toda la familia en Madrid, y el último ascenso del 12 de mayo porque la alegría que se llevaron mis hijas Alba y Lara fue como ganar una Champions, incomparable. Hasta la fecha ellas solo habían experimentado desilusiones.



En cuanto a los recuerdos más tristes, también subrayaría dos: el penalti de Djukic porque lo tuvimos tan cerca que lloramos un montón y el no ascenso contra el Castellón en el último playoff porque mis niñas llegaron destrozadas, no querían ni ir al colegio al día siguiente.



La fiebre actual por el Deportivo es incomprensible porque tenemos ejemplos de estadios como Balaídos que no llegan a nuestras cifras ni en duelos contra Madrid o Barcelona.



Deportivo y Coruña es una simbiosis que no debería romperse nunca, arrastra masas, es un sentimiento que tendría que perdurar para siempre. Es algo inexplicable pero sinceramente este verano he dejado de ir de vacaciones por hacerme socia del Dépor con mis hijas. Para mí es una prioridad.



En la época dorada del club viajaba muchísimo por España con una gran amiga como es Silvia; nuestros viajes no eran en Semana Santa ni en agosto sino que los ahorros nos los gastábamos desplazándonos con el Dépor. Hemos estado en Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia... en Primera RFEF viajé con mi pareja Rober y esta temporada me gustaría realizar alguna salida con mis hijas porque ellas todavía no han viajado con el club.



Esta temporada no me ha gustado nada el despido de Imanol Idiakez porque estoy convencida de que, como el año pasado, era cuestión de tiempo. No vamos a sufrir ni de broma porque vamos a crecer como equipo. No vamos a ascender a Primera pero no habrá problema para finalizar en media tabla. La segunda vuelta será mucho mejor que la primera.