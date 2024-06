Traba, alma de delantero y defensa de la cantera a ultranza

José Manuel Traba sale a escena tras el ascenso logrado por el club de su vida, donde militó once temporadas, para poner en valor a los jóvenes talentos surgidos desde la cantera de Abegondo para impulsar al equipo. En opinión de este gran conocedor de la Segunda División y también de la categoría de bronce, el Deportivo de La Coruña debe agradecer la extraordinaria aportación de hombres como Yeremay o Mella en forma de continuidad.



El segundo máximo goleador histórico del cuadro de Riazor —con 108 dianas, según estadística del Deportivo—, un clásico en las décadas de los años setenta y ochenta del equipo coruñés, habla alto y claro sobre lo que, a su juicio, debe ser el futuro del Depor.

Desconocimiento de Idiakez y de Soriano

Traba comienza fuerte y apunta al máximo responsable del cuerpo técnico, Imanol Idiakez, y a la Dirección Deportiva de Fernando Soriano como culpables del mal inicio de curso experimentado por la formación blanquiazul en el pasado 23-24.



“Desde mi punto de vista creo que el entrenador y el director deportivo vinieron con unas ideas futbolísticas distintas, con un gran desconocimiento de lo que había aquí. Se apostó por jugadores que actuaban por dentro, con mucha posesión, pero sin realmente hacer peligro”, expuso.

El 80% del ascenso se debe a los chavales

El exjugador de Fisterra cree que la metamorfosis trazada por el Deportivo tras el ecuador de la competición liguera se debió básicamente a la frescura que tanto David Mella como Yeremay Hernández insuflaron al colectivo por las alas, con mucho más desborde y atrevimiento.



“En la segunda vuelta con Mella y Yeremay cambió todo. Seguramente fue porque al míster no le quedó más remedio pero a partir del partido de Barcelona cambiamos de manera de jugar. Idiakez se veía ahogado y pensó que o juego a esto o me voy a la calle. Para mí el ascenso de este año, además de la gran actuación de Lucas Pérez, se debe a los chavales; creo que representan el 80 por ciento del mérito de volver a Segunda. El equipo tenía que jugar por fuera, por bandas, siendo superior al resto en las dos áreas”, dijo.

Dar oportunidades al talento de casa, crucial

De cara al próximo ejercicio de nuevo en la categoría de plata, la escuadra herculina no debe optar por una revolución drástica, sino que gran parte de las posibilidades de éxito radican en el dinamismo, siempre respetando la columna vertebral del once del año pasado.



“Mella y Yeremay pueden triunfar en Segunda porque tienen mucha calidad y deben seguir marcando la diferencia por su capacidad para desbordar y crear oportunidades para los delanteros. La tontería más grande que podría hacer este equipo es privarles de continuidad, de dejarlos en un segundo plano, porque han demostrado que se merecen ser importantes. La base del equipo debe ser la misma que la de este año”, expresó.



En cualquier caso, el exdeportivista mantiene la convicción de que la serie de encuentros sin conocer la derrota que ha certificado el equipo desde el pasado mes de enero —cuando cayó por última vez ante la Cultural Leonesa— no obedece a la casualidad, sino que en principio debería constituir por sí misma una inercia positiva de la que sacar provecho en el próximo ejercicio 24-25.



“La racha de 21 partidos seguidos sin derrota está al alcance de pocos; Idiakez llevó a cabo todo ese cambio y al final el Deportivo acabó demostrando que era infinitamente superior a los rivales”, añadió.

Reforzar el plantel pero sin volverse locos

Sin querer jugar en ningún momento a entrenador, Traba piensa que existen determinadas demarcaciones que no deben ser tocadas en el club coruñés, mientras que ve otras carencias que tienen que ser subsanadas cuanto antes.



“Tenemos que ser conscientes de que para competir en Segunda hay que fichar a cuatro o cinco jugadores de nivel. Creo sinceramente que la posición del campo donde son más urgentes los refuerzos es en la de los laterales, donde se ha perdido a gente importante. En el centro del campo también hay que tener en cuenta que Villares y José Ángel van a necesitar ayuda y descanso, por lo que un pivote tiene que ser fichado por lo menos. Arriba no lo veo tan necesario, porque hay gente que tiene mucha pólvora, más si cabe con lo que el equipo va a generar en la medular si continúan Mella y Yeremay por bandas”, explicó.



“La gente ha criticado a Davo en determinados momentos de la temporada pero creo que está de sobra capacitado para hacerlo bien en Segunda División, me parece que se merece la oportunidad de demostrar la calidad que tiene, porque ha hecho goles decisivos en momentos clave de la temporada y posee futuro por delante para seguir mejorando. Considero que la Segunda División se puede amoldar bien a las características que lo definen como futbolista. Tendrá que demostrar su valía y puede ser bueno para el club”, reveló.

Piensa que el objetivo debe ser la salvación

Aunque un nutrido sector del deportivismo sueña ya con poder catapultarse de nuevo a la máxima categoría la próxima campaña, el legendario ‘9’ blanquiazul aporta una dosis extra de serenidad, solicitando calma al entorno por el bien de la centenaria entidad.



“El objetivo debe ser mantenerse en la categoría, apostar por un porcentaje de jugadores de la cantera, hacer tres o cuatro fichajes de calidad y, si surge y nos vemos en la zona alta, como el Racing de Ferrol este año, pues no renunciar a nada. No tenemos que obsesionarnos con el ascenso tan rápido. Hay que tener paciencia y no desesperarse. Vamos a ser un equipo nuevo pero con un gran pasado detrás. Tenemos que demostrar en el terreno de juego que poseemos nivel suficiente pero hay que dar pasos poco a poco, sin pecar de exceso de ambición. Hay que planificar bien estos años que vienen porque no podemos retroceder y volver a caer en errores del pasado”, continuó en su alocución.

Subraya que la Segunda es muy “fastidiada”

Once campañas en la división de plata y dos en la de bronce adornan el currículum vitae de este magnífico rematador que hizo carrera en A Coruña, que revela las principales diferencias entre estas dos categorías.



“La Segunda División es una categoría muy fastidiada, larga y muy dura. Que nadie se crea que vamos a subir de calle. En estos playoff acabamos de ver el palo que ha llevado el Eibar, que siempre estuvo arriba todo el año. En Segunda hay mejores jugadores, mucha más calidad, la diferencia de calidad es abismal con Primera RFEF. No hay equipos tan defensivos como Teruel o Tarazona, los equipos tienen dos ocasiones y es muy raro que fallen las dos. En Primera RFEF te pueden crear cinco o seis opciones de gol y fallar todas”, precisó.

Paralelismo con la campaña 80-81

Traba era el delantero titular del Deportivo en Segunda B en la temporada 1980-81, cuando el equipo coruñés recuperó en un solo año la categoría para regresar al fútbol profesional. En esa andadura liguera, el cuadro de Riazor encadenó 18 encuentros sin perder en la segunda vuelta liguera.



“En la 80-81 el Depor marcaba la diferencia porque era un equipo muy regular, en Riazor apenas perdíamos puntos. Junto con el Celta éramos superiores a los demás rivales. Fuimos campeones y ascendimos cuando restaban tres o cuatro jornadas para el final de la liga. Éramos un equipo diferencial, la segunda vuelta nos salió de fábula, como al Depor actual. Esperemos que esta situación no la volvamos a vivir”, recalcó.

La afición es muy importante para el club

Todavía con la satisfacción propia que le produjo un ascenso por el que derramó lágrimas en Riazor, José Manuel Traba se deshace en elogios hacia la hinchada deportivista.



“No hace falta estar en Segunda para que la afición marque las diferencias, en todos los campos adonde fuimos fue una locura. Esta afición es una parte muy importante para que la gente tire para arriba”, finalizó.