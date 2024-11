'Touri' avala la llegada de Óscar Gilsanz al banquillo del Dépor

El popular actor y humorista gallego Xosé Antonio Touriñán, que este año apadrina la gran recogida de alimentos del Banco Rías Altas los próximos 22 y 23 de noviembre, tuvo palabras de bienvenida para el nuevo entrenador del Deportivo (equipo del que es reconocido seguidor), convencido de que Óscar Gilsanz dará la talla al frente del timón blanquiazul hasta junio de 2025.

"Deséxolle toda a sorte do mundo, porque será o único que necesite, por dedicación, traballo e coñecemento do club e do equipo, ninguén o vai superar", expresó.

Firme defensor de los jugadores criados en Abegondo (apadrinó la iniciativa 'Un dos meus' en 2021, siente un afecto especial para un preparador forjado en las categorías inferiores del propio Dépor.



"Para min sempre é un gusto ver a alguén da casa ser importante no Deportivo. Son os nosos os que nos levan a ser o que somos e o que queremos volver ser", agregó.

Respecto a la campaña de recogida de alimentos a la que presta su imagen, 'Touri' se muestra orgulloso de colaborar con el Banco de Alimentos Rías Altas, al que rindió visita el pasado martes en A Grela.

"É un honor estar aquí, poñer este peto e levar este escudo como din os futbolistas, porque son xente maravillosa que adica o seu tempo ós demáis", expuso.