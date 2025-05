Sergio Escudero y todo lo que el Deportivo se dejó en Chaves

Todas las temporadas en el futbol cuentan con numerosos ‘qué hubiera sido de este equipo si…’. Lamentos sobre sucesos puntuales, o momentos decisivos, que abren universos paralelos imaginando cómo sería el camino en caso de que el desenlace de un evento fuera diferente al que terminó dándose. El curso 2024-25 del Deportivo no es una excepción. Y aunque han sido numerosos los ‘y sí…’, ninguno mayor que el que nos transporta a principios del pasado mes de agosto y a un amistoso de pretemporada en Chaves. Ahí fue cuando se torció todo para uno de los futbolistas llamados a ser una de las piezas clave del regreso del fútbol profesional. Ahí fue cuando Sergio Escudero empezó su calvario.



El pucelano volvió a disfrutar del césped en El Molinón después de cinco meses apartado de los terrenos de juego por sus incesantes problemas en el codo. El mismo codo que ya se había destrozado años antes y que volvió a lesionarse en una mala caída en el norte de Portugal. A principios de enero notó problemas y decidió pasar por el quirófano para liberarse de cualquier carga relacionada con la articulación. Tanto física como mental. “Me recuperé de lo del verano, pero las sensaciones no eran buenas. El brazo no me respondía bien a la hora de agarrar y chocar. Cuando el brazo no te deja competir a un nivel... te llegas a frustrar. En los entrenamientos, en vez de disfrutar, que es lo que intentamos hacer en el día a día, estaba sufriendo. Por eso tomamos la decisión de operar y ahora estoy muy contento porque me encuentro muy bien”.

Sergio Escudero, doliéndose en el suelo en el Chaves-Deportivo de pretemporada



Estas palabras las pronunció el propio Escudero nada más recibir el alta. Y con el disfrute del lateral, disfruta también el Deportivo. Porque si algo dejó claro su escaso cuarto de hora ante el Sporting fue que el equipo blanquiazul no ha podido usar en todo el año una de sus armas ofensivas más potentes. Lógicamente falto de ritmo y sin poder apurar la línea de fondo, ni falta que le hace, el veterano sacó su zurda a pasear para colgar en el área cinco balones que hicieron temblar a la defensa rojiblanca. Solo uno encontró rematador, aunque Cristian Herrera, en un nuevo día desacertado de cara a gol, no fue capaz de conectar bien el cabezazo. Pero es que el resto de envíos llevaban el veneno justo como para provocar malos despejes que dejaban en pies deportivistas la posibilidad de aprovechar las segundas jugadas. Eso sin contar los dos saques de esquina con los que buscó el gol olímpico con toda la intención del mundo.

Muestra reducida

Afortunadamente, el Dépor se las ha arreglado para llegar a la orilla sin necesitar de la clase y la experiencia de Escudero sobre el terreno de juego. Pero su intervención del pasado sábado no hace más que lamentar la muestra reducida que el equipo blanquiazul ha podido utilizar de un futbolista que llegaba de ascender con el Valladolid a Primera División. El encuentro con el cuadro asturiano fue solo el undécimo de la temporada para él, el primero desde el pasado 19 de diciembre frente al Castellón. A lo que hay que añadir que varias de esas apariciones fueron para coger ritmo mientras se ponía a punto.



Poco más de 450 minutos en total en los que se las ha arreglado para repartir tres asistencias. Podrían haber sido alguna más, como la citada de Herrera, pero sus compañeros no siempre hicieron justicia a los caramelos que se encargó de repartir el ‘18’ blanquiazul. La primera fue a Barbero ante el Levante en la derrota de la primera vuelta, la segunda a Ximo Navarro, en el estreno de Gilsanz ante el Cartagena, y la tercera a David Mella, precisamente en el que había sido su último encuentro hasta su reaparición; la goleada al Castellón.



Y es que los datos reflejan a la perfección el impacto que Escudero ha tenido en el Deportivo. Con él sobre el verde, el conjunto coruñés ha marcado catorce goles y ha recibido únicamente siete. Esto le da un +/- de siete, solo superado por Pablo Vázquez (8), Helton Leite (10), Yeremay (13) y Diego Villares (15).



Su ausencia, además, limitó a Gilsanz a la hora de buscar un sustituto para Lucas en las jugadas a balón parado. Su golpeo es uno de los mejores de la categoría y el conjunto deportivista se había garantizado varios especialistas que perdió en enero. Por supuesto, también en situaciones de urgencia como la de El Molinón en la que el técnico recurrió a dos delanteros, un plan B que no ha terminado de funcionar y que probablemente hubiese sido diferente con él en el campo.

Primer ‘refuerzo’

La buena noticia para el Deportivo es que entre los 30 contratos de jugadores que ya tiene firmados para la próxima temporada, uno de ellos es el de Escudero. El lateral llegó a un acuerdo de dos años el pasado verano y tendrá en la 2025-26 la oportunidad de desquitar una espina clavada que no oculta. “Obviamente. Vine muy ilusionado y por esta lesión hubo ese parón. Yo intento ayudar al máximo tanto dentro como fuera del campo. Todos estos meses he estado ayudando fuera, pero lo que ahora quiero es, cuando me acabe de recuperar totalmente, ayudar también dentro. Creo que puedo darle otras cosas al equipo”.



En todo caso, es el propio jugador el que no quiere mirar todavía más allá del día a día y se aferra a poder disfrutar en los últimos tres encuentros que quedan de esta Liga lo que no ha podido en los últimos meses. “Debemos quedar lo más arriba posible. Esta temporada era muy importante quedarse en Segunda para seguir dándole forma al proyecto porque se están haciendo las cosas muy bien”.