Santi Vázquez, seguidor del Dépor: “Pasé por todas las gradas de Riazor y ahora estoy en Marathón con mi hijo”

(Transcripción de Armando Palleiro)

Soy natural de Ourense pero por motivos laborales estuve destinado en distintas localidades de España; uno de ellos fue Barcelona, en donde me casé, y posteriormente en el año 1989 me mandaron a trabajar a A Coruña.



En este momento fue cuando empecé a seguir al Deportivo, en el año del ascenso me hice socio y desde entonces he ido sumando años de abonado hasta los actuales 33 ó 34 que poseo ahora mismo.



Como digo yo, en esos años empecé a ver lo bueno del fútbol con el Deportivo. Hasta el punto de no conformarme con verlo sólo en Riazor sino que también a domicilio siempre que puedo.



En condición de secretario de la peña Verín-Pablo Amo, una de las agrupaciones del Deportivo más viajera, hago bastantes desplazamientos con el equipo.



Me hizo especial ilusión una salida que quizá no fue especial para muchos aficionados pero a mí me encantó: fuimos a jugar con el Real Madrid Castilla a Valdebebas tras el primer descenso de 2011 y les ganamos. También tengo que reconocer que en cuanto a desplazamientos arrastro un saldo negativo, puesto que muy pocas veces pude ver ganar al Dépor fuera de casa. Hubo algunas derrotas y quizá demasiados empates.

Asiduo de Riazor

La verdad es que pasé por todas las gradas del estadio, empecé en Tribuna para pasar después a Pabellón cuando se inauguró; posteriormente estuve en la Grada de Peñas de Preferencia y ahora mismo estoy con mi hijo en Marathón Inferior.



Estar en ese graderío con mis años y todo eso es especial, lo llevo bien porque voy con el chaval a todos los partidos y es un sector de Riazor en el que se vive mucho el deportivismo.



En cuanto a los mejores momentos que hemos experimentado no cabe duda que los seis títulos que nos han tocado vivir fueron una pasada, pero otro instante que me encantó como deportivista fue cuando conocí personalmente a Pablo Amo, cuando estuvo en Verín en la inauguración de nuestra peña.

En cambio, la peor sensación fue sin duda la del ‘fuenlabrote’, lo llevé muy mal pero este descenso fue traumático y nos obligó a estar cuatro años en el barro, fue un lugar en donde nunca tuvimos que estar y, afortunadamente, nos hemos repuesto bastante bien, aunque en la presente temporada creo que hemos hecho méritos de sobra para no estar en la zona baja de la clasificación. Esperamos que el equipo vaya a más con el paso de las jornadas.

Básquet Coruña y Liceo

Toda la familia somos socios también del Básquet Coruña y del Liceo, ahora viajo bastante con el equipo de baloncesto e intentaré ir también a desplazamientos en la ACB.

Todavía me cuesta creerme la victoria que logramos ante el Real Madrid, tengo guardada la portada del dxt de que el Leyma es la leche.

Peña de Verín

La verdad es que en nuestra peña ahora mismo nos encontramos en un gran momento de salud y ya estamos preparando el XX aniversario con una cena muy especial.



Nos encontramos pendientes del calendario para saber qué día exactamente jugamos contra el Sporting de Gijón para fijar la fecha definitiva, viernes o sábado, porque también son los días en los que puede venir

Pablo Amo, el padrino de la agrupación.



Somos un colectivo que está muy acostumbrado a viajar, no fallamos a Riazor y hacemos muchos kilómetros; de hecho, mi hijo irá la semana que viene a Valencia para asistir al partido contra el Levante y ha estado hace nada en Granada. Estoy orgulloso de que le haya quedado la sangre blanquiazul.



Con independencia del fútbol y del deporte, en todos estos años de seguimiento al Deportivo me quedo también con la gente que he conocido, ya no sólo en A Coruña sino también en otras localidades y fundamentalmente en Verín. Yo soy de Ourense pero ahora mismo formo parte de una peña con sede allí, en la que hay un ambiente formidable y podemos presumir de más de 140 integrantes.

Estamos a 250 kilómetros de distancia de A Coruña y sentimos mucho el cariño del deportivismo. Todos queremos mucho al Dépor.