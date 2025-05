Denia ve a Yeremay en la absoluta: "Es un jugador diferente y De la Fuente le hace seguimiento"

Santi Denia, seleccionador de España sub 21, minutos después de que la Real Federación Española de Fútbol hiciese pública la prelista para el Europeo de la categoría, en la que está Yeremay Hernández. Preguntado por el futbolista del Deportivo, el técnico reconoció que es "un jugador diferente" y que le ve posibilidades de "dar el salto" con la absoluta. "Puedo asegurar que Luis De la Fuente le hace seguimiento", reconoció refiriéndose al extremo grancanario y a Alberto Moleiro, futbolista de Las Palmas de un perfil similar.

Moleiro y Yeremay

"Los veo dando el salto a la absoluta, claro. A todos los de la sub 21 los veo con Luis. Además, es que son un perfil muy bueno de jugador. Si véis las temporadas que han hecho tanto Yeremay en el Dépor como Moleiro en Las Palmas... Son jugadores diferentes, de calidad, con desborde y que te dan continuidad. Por eso están en esta lista sub 21. Puedo asegurar que Luis también les hace el seguimiento".

"Esperemos que nos den ese juego. Son dos futbolistas que pueden jugar por fuera y por dentro. A Yeremay le gusta meterse por ahí. Te dan esa variante de jugadores que se pueden asociar muy bien y que luego también son desequilibrantes. Ese perfil a nosotros nos gusta. Esperemos que lleguen bien, que estén bien y motivarles, hacerles que crean en lo nuestro, que lo principal es hacer un equipo y una familia. Ese es nuestro trabajo en esos días de preparación".

Marc Pubill y el posible playoff del Almería

"Lo conocemos mucho. Ha venido casi los dos años de preparación para esta fase final. La RFEF ha hablado con su club y seguro que llegamos a entendimientos".

Jesús Rodríguez

"Ha hecho un gran año, como su club. Ha estado en la concentración de marzo. Es un jugador que nos encanta. A Luis también le encanta Jesús porque es un jugador con mucha calidad y desparpajo. Le hemos animado a que se lo lleve, pero tiene muchos jugadores".

Raúl Moro y Mateo Joseph

"A Raúl lo conocemos de mucho tiempo atrás. Es lo que estáis viendo en su club: desborde, velocidad y uno contra uno por fuera. Tiene mucho trabajo también. Tiene muchas opciones de estar en esa lista final".

"Mateo nos gusta. Sabe darle continuidad al juego, con tercer hombre y descarga. También es un jugador de área. Desde que decidió venir con nosotros, nos ha dado mucho".

Pablo Marín

"Es un claro ejemplo del trabajo del día a día, de hablar con su club y de la valoración deportiva. Tenemos la suerte de que lo conocemos desde 'pequeñitos'. Se lo ha currado. Tener minutos en la Real Sociedad no es fácil. Va a tener esa oportunidad".

Kike Salas, convocado pese a estar investigado por posibles apuestas

"Hemos hecho una valoración deportiva. El proceso judicial no podemos valorarlo y hay una presunción de inocencia. Hasta ayer ha estado jugando con su club. Está aquí porque tiene el nivel".

Proceso para hacer la lista y presencia de Fermín, que va también con la absoluta

"Posiblemente, esta es la lista más difícil que hayamos hecho en la selección sub 21. No es una fecha FIFA, hay nuevas competiciones... había que tener muchas variables en cuenta. El tema de Fermín ya nos pasó en los Juegos Olímpicos. Los jugadores tienen que estar disponibles y convencidos. Y Fermín estaba convencido. Además, hemos hablado con su entorno y con su club. Para nosotros, es un ejemplo de compromiso y generosidad. Y eso es lo más importante".

"Será un trago decirle a cuatro jugadores que no pueden venir al Europeo. También tengo que poner en valor que hay siete campeones olímpicos en esta lista y eso para nosotros es importante. Tenemos esa experiencia de estar 30 o 40 días concentrados y cómo hay que estar en esas concentraciones es importante".

Lista reconocible

"Hay que poner en valor a los jugadores y el trabajo que se está haciendo en las canteras. Estamos encantados con esta lista. Hemos intentado buscar las variantes. Por eso esta lista de preparación. Vamos a tener unos días antes de dar la definitiva. Es gente con mucho talento, con calidad. Que quiere y va a tener ganas de conseguir ese sexto campeonato".

Las ausencias por el Mundial de clubes

"Me gustaría hablar de los que están. Siempre animamos a Luis (De la Fuente) a que se lleve a jugadores. En este caso, hay nueve jugadores en edad sub-21 con la absoluta. La situación es la que es. Hay una competición que nunca había pasado. Nosotros somos víctimas del calendario. Hay un Europeo sub 21 que es muy importante, pero no puedes contar con los jugadores que quieres. Por eso debo poner en valor a los que están".

"Un ejemplo es Gabri Veiga, que fue al anterior Europeo y ha estado en toda esta fase de clasificación. Pero recibes una notificación de su club diciendo que no le permite venir".

¿Ha recibido respuestas negativas de jugadores?

"Es la misma situación de los Juegos: tienen que estar disponibles y convencidos. Claro que hay situaciones físicas y mentales. Las respetamos, por supuesto. La salud del futbolista está por encima de todo".