Salva Sevilla: “Estaba en una posición muy buena la falta, daba tiempo a que el balón bajara"

El centrocampista Salva Sevilla firmó el 2-0 con un golazo de falta desde la frontal del área que celebró “con mi hija, que llevaba mucho tiempo pidiéndomelo y no salía, pero era difícil llevando tanto tiempo sin jugar, pero lo he conseguido y se lo he dedicado”.



El veterano futbolista no lo dudó. Se encontró con la oportunidad, cogió la pelota y la clavó con un remate de mucha calidad: “Estaba en una posición muy buena la falta, daba tiempo a que el balón bajara y muy contento, pero lo importante es el equipo. Estamos terminando con buenas sensaciones y quedan dos partidos aún por delante para terminar mejor”.



El mediocampista, un talismán para los equipos en los que ha militado, ha vivido esta temporada su séptimo ascenso.



“Todos los ascensos son muy especiales. Siempre hay que celebrarlos y estoy muy contento. El año no ha salido personalmente de la mejor manera, pero muy contento de que el club haya conseguido el objetivo, que es lo importante”, señaló el jugador de 40 años.



No todo ha sido felicidad para Salva Sevilla, que casi no ha participado en la segunda mitad de la temporada.

“No es fácil porque venía acostumbrado a jugar siempre, pero cuando yo jugaba había otro compañero que no podía jugar, pero las cosas hay que aceptarlas como vienen y el club es lo importante. Los jugadores vamos y venimos y al final lo que queda es el club”, dijo el almeriense.



“Ha sido un año muy bonito, es un club increíble, de otra categoría. Todavía queda un pasito más para estar donde merece, por afición, por estadio, por club, por todo. Las cosas al principio no salían, pero confiábamos y desde dentro sabíamos que era posible y así ha sido”, relató.



Salva Sevilla también se pronunció sobre su futuro: “No he pensado demasiado, siempre puede ser el último, ya tengo una edad, pero tratando de disfrutar de esto que hemos conseguido y a partir de la próxima semana ya pensaremos qué es lo que hacemos”.



Por último habló sobre cómo Riazor cantó su nombre tras el golazo: “Siempre es bonito que te reconozcan y a uno le gusta hacer las cosas bien. Soy el primer exigente”.