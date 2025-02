Rubi: "Veo sobrado al Dépor para el objetivo de la permanencia"

El técnico del Almería Joan Francesc Ferrer Sicilia, Rubi, analizó la derrota de su equipo ante el Deportivo (3-1) .

Motivos de la derrota: Felicitar a nuestro rival, que ha hecho cosas muy buenas y sacado el balón bien desde atrás, con tres zarpazos y efectividad y goles de bella factura. Robabos balones y no supimos culminar y ellos fueron contundentes. En la segunda parte peleamos por un gol que nos metiese en el partido, pasó al final. No estamos contentos, pero no fue un problema de actitud.

No salió bien la primera parte: No podemos estar contentos con la primera parte, dos goles tiro desde fuera del área y creo que no salimos mal pero no supimos aprovechar esos momentos de incertidumbre en la salida y han cogido confianza.

¿Le pasa algo el Almería?: Hay días en los que somos menos contundentes y el rival hace las cosas bien y te puede complicar. El vestuario está unido y seguiremos en la pelea. Tomamos decisiones tratando de acercanos en el marcador y tener opciones. Hice los cambios para marcar goles. Somos un aspirante para pelear las plazas de arriba, aunque estamos pasando un tramo final y un rato nos han pasado por encima hoy, pero estoy tranquilo y seguro que sacaremos partidos adelante.

Contudencia Dépor: Tiene su valor, goles bonitos, sacaron bien el balón desde atrás, pero sufrimos menos de lo que el marcador indicaba. Sé que es un equipo que te puede meter cinco o fallar y no marcar, tiene esa capacidad.

Opciones del Dépor: Si tiene la capacidad y contundencia de hoy, no sé donde puede acabar, pero lo veo sobrado para el objetivo de la permanencia. Los he visto implicados (a los jugadores), los jugadores de banda son buenos.

Arribas: No hay problemas físicos con él.

Ambiente: Cuando teníamos una racha buena a los partidos nos costaba ganarlos y veo los rivales y a todos les cuesta. Creo que el vestuario está más fuerte que en la racha anterior de la primera vuelta.