Rubén López: “Estamos ahí para conseguir el récord”

El Deportivo, tras su empate en Zubieta contra la Real Sociedad B, está a un partido de superar su mejor racha como invicto en 118 años de historia, 19 duelos, toda una vuelta sin caer derrotado.



Los jugadores lo saben y, como admitía Rubén López en zona mixta, les gustaría lograrlo. “Parece una tontería pero es importante para nosotros (el no haber perdido ante el Sanse). Estamos ahí para conseguir el récord como invictos, estoy contento”, afirmó el canterano al término de las tablas en Zubieta en unas declaraciones que desvelan la motivación del vestuario blanquiazul de cara a alcanzar esta marca.



Quiso, además, agradecer el detalle del pasillo inicial, homenaje del cuadro vasco al Depor, campeón liguero. “Es un gesto bonito y merecido tras una temporada, muy completa y dando un buen nivel”, comentó. Indicó que “al principio el césped estaba bien, pero la lluvia hizo que el campo fuese empeorando y era complicado jugar el balón”. Sobre su nuevo corte, rapado, aclaró, entre risas, que “hay que probarlo alguna vez en la vida. Lo que me hizo Lucas no se lo perdono, pero no habrá venganza, al capitán no se le puede hacer nada (risas)”.

Barcia, durante el duelo en Zubieta, Foto; Alfaquí



También habló en zona mixta Dani Barcia, que valoró sobre su actuación: “Estuve trabajando todas las semanas al máximo y si se me da la oportunidad de jugar intento demostrar lo mejor que puedo”. En lo relativo al choque dijo que “se nos puso a llover como el día de Pamplona” pero dijo que tuvieron “calma. Venimos aquí a representar al Depor, empezamos bien y en la segunda tuvimos más control”, dijo al término del encuentro.