Ribera: "El objetivo del Dépor es mantenerse y crecer el próximo año, como nos pasó a nosotros en los noventa"

José Luis Ribera Uranga (Azkoitia, 1965) representa el crecimiento experimentado por el Deportivo en la década de los noventa; tras forjarse en las categorías inferiores de la Real Sociedad y en varios equipos del País Vasco, dio el salto de calidad definitivo en su carrera futbolística en el Real Burgos en la temporada 1989-90.

Después de un sorprendente ascenso con los burgaleses de la mano del técnico coruñés José Antonio Naya y de mantenerse con holgura en la élite fue reclutado por el Deportivo de Lendoiro en la 1991-92 para su explosión definitiva en el Super Dépor.

Seis temporadas en A Coruña como jugador en activo y otras cinco como segundo entrenador (con Lotina y Garitano) han marcado a un exjugador que sigue en contacto con el fútbol como máximo responsable técnico del Lagun Onak de su localidad natal en Tercera RFEF.

¿Cómo discurre su vida en la actualidad?

Trato de disfrutar lo máximo posible de la familia, sigo metido en el mundo del fútbol ya que estoy entrenando en Tercera Federación esta temporada al lado de casa, en el Lagun Onak de Azpeitia.

¿Sigue viendo mucho fútbol en su tiempo libre?

Sí, por supuesto, toda la vida he estado metido en este deporte y me gusta ver fútbol. Sigo viéndolo, aunque tengo que reconocer que al Dépor últimamente lo he seguido bastante poco, el año pasado todavía menos. Los años van pasando y cada vez queda menos gente conocida pero me gusta verlo de vez en cuando, claro.

Este fin de semana juegan dos equipos de los más queridos en su vida, imagino...

Burgos y Dépor fueron importantísimos para mí en mi carrera, por supuesto, lo que pasa es que el Burgos realmente no se trata del mismo equipo, porque donde jugué yo era el Real Burgos y el de ahora es el Burgos CF. Mi antiguo club desapareció y ahora mismo este se trata de otro equipo, pero en cualquier caso es Burgos y representa a la ciudad.

Después de haberse criado en el filial de la Real Sociedad desembarcó en El Plantío a los 24 años en un reto ambicioso...

Tengo recuerdos imborrables de mi paso por el Burgos, era la primera vez que salía de mi entorno de casa para jugar al fútbol. En el País Vasco estuve jugando en Segunda B y en Segunda A en el Eibar, en el Sestao, siempre cerca de casa. Salir a Burgos e irme a vivir allí fue una experiencia nueva. Aquel año el Burgos fichó a 17 jugadores, creó una plantilla completamente nueva porque el año anterior casi descendieron. Fue una aventura que finalemente cristalizó en una familia. Lo pasamos muy bien jugando al fútbol, estuvimos todo el año arriba y ascendimos incluso a falta de varias jornadas para el final de la Liga. Todavía de aquellos años tenemos un grupo de whats app y guardamos contacto.

Esas dos campañas fueron el trampolín para que Augusto César Lendoiro se fijase en usted...

Sí, llegué al Deportivo en la temporada 1991-92 y la verdad es que fue una campaña dura, tuve siempre muy claro que quería jugar en el Deportivo porque ese año acababa de ascender y en el Burgos veníamos de hacer una gran temporada en Primera, acabando undécimos en la tabla. Decidí apostar por el Deportivo desde el primer momento; en efecto, cuando escuché el interés de este equipo dejé la pretemporada con el Burgos, fui a ver el Teresa Herrera y ya firmé. Llegué con muchísima ilusión. La primera temporada fue dura pero en cuanto al ambiente de plantilla resultó fenomenal, con el apoyo de la afición, que siempre estuvo de nuestra parte. Tuvimos que jugarnos la permanencia a doble partido en la promoción contra el Betis en el mes de junio. Afortunadamente conseguimos no descender y a partir de ahí vino lo que vino, como todos sabemos.

¿Qué le dijo Lendoiro para convencerlo en su día para fichar?

No tuvo mucho que decirme, ya le conocéis porque tiene una capacidad de convicción muy alta, siempre ha sido un gran negociador. Tampoco tenía muchas dudas, para mí el Deportivo de La Coruña era un histórico. En el Burgos estaba muy bien, muy contento, me estaban tratando fenomenal pero el Deportivo era un club histórico.

¿Qué sensación experimentó usted al compartir vestuario y terreno de juego con leyendas como Bebeto, Mauro Silva, Fran, Aldana, Claudio...?

Creo que en ese equipo se juntó muchísima calidad con gente muy trabajadora y humilde. La gente se queda con los nombres de los jugadores de más calidad pero había otro gran grupo de jugadores que acompañaban a estos y que les hacían todo mucho más fácil. Se juntó un gran grupo y gracias a eso el Dépor pudo hacer lo que hizo.

Lendoiro siempre confesó su admiración por los futbolistas vascos como paradigma de esfuerzo y compromiso con el colectivo...

Dentro de un grupo es muy importante gestionar el tema de las personalidades, de los egos, era un equipo con pocos egos; lógicamente estaba por encima de todos Bebeto, que era la figura, pero después venía gente como Fran, Manjarín, Aldana, Mauro eran muy trabajadores o humildes. No estaban preocupados de que su nombre saliese sino de que el trabajo y el ambiente fueran buenos. Todo ello hizo que un equipo hiciese grandes cosas.

¿Está orgulloso de algún triunfo en particular con el Deportivo?

Hay muchos momentos especiales y victorias que no se te olvidan. Es muy bonito cuando ganas la Copa del Rey, cuando juegas en Europa y llegas a las semifinales de la Recopa de Europa contra el PSG... Todo eso son experiencias preciosas pero yo siempre me quedo con la salvación en la promoción de la temporada 1991-92. Cuando acabamos la eliminatoria ante el Betis me sentí muy feliz por permanecer en Primera División. También me acuerdo del día que no conseguimos la Liga con el penalti de Djukic, todo el mundo te lo recuerda como algo negativo pero esa situación nos hizo crecer muchísimo, gran parte de lo que vino a continuación tuvieron su origen ahí.

¿Qué recuerdos guarda de su etapa como segundo entrenador, con Lotina y Garitano?

Estuve cuatro años con Lotina y uno con Gaizka, me sentí muy bien de segundo entrenador, también de analista. Hacía un poco de todo pero estaba en segundo plano, estaba haciendo lo que me gustaba y me sentía muy cómodo. El entrenador siempre es el que está delante para lo bueno y para lo malo pero a mí me encantaba estar en contacto con el fútbol, tranquilo. He estado con entrenadores que confiaban en mí y eso era realmente vital para mí.

El próximo domingo a las 14.00 horas en El Plantío se miden Burgos y Dépor...

Son dos equipos que se encuentran igualados en la clasificación, el Deportivo es un recién ascendido y es lógico que le esté costando la adaptación. Han pasado más años de los que todos hubiésemos deseado para regresar al fútbol profesional pero no es sencillo. El Dépor ha pasado por muchas vicisitudes, ha tenido que transformarse mucho y seguramente no dispone del potencial para fichar a gente con experiencia en el fútbol profesional. El primer año cuando subes siempre suele ser difícil. El objetivo es mantenerse para posteriormente seguir creciendo. Como nos pasó a nosotros en los noventa. Tiene muy buenos futbolistas, alguno que está bastante pretendido ahora mismo. El objetivo debe ser mantener la calma para crecer un poco más el próximo año.

¿Ve un favorito para este encuentro?

Favorito no porque creo que está todo muy igualado; lógicamente el equipo que juega en casa siempre tiene algo más de ventaja. En este caso el Burgos puede ser un poco más favorito pero son dos equipos muy parejos, cualquiera de los dos puede sumar de tres en tres.

¿Qué es lo que más le está gustando del equipo coruñés?

Al final los que vivimos del fútbol nos fijamos en muchas más cosas además de las individualidades. Está claro que siempre hay jugadores que sobresalen, como es el caso de Yeremay en estos momentos. Está dando mucho juego, como Lamine Yamal en el Barça. Yeremay está sobresaliendo, son cosas que hay que cuidar porque es gente joven que está muy en el foco. Hay que tener unas bases muy sólidas para que esto no te perjudique.

¿Puede ser un duro varapalo en caso de que se marche Yeremay?

Hombre, lógicamente siempre que se marcha un gran jugador supone un hándicap para el equipo pero si se tuviera que ir sería porque al club le compensa lo que recibe por él. Para el futbolista sería también dar un paso adelante. Es parte de un proceso normal en el mundo del fútbol. Ojalá se quedara y el Dépor lo pudiese disfrutar muchos años pero tampoco se puede hacer nada para interrumpir el proceso normal en el mundo del fútbol.

¿Cuáles son los objetivos de Burgos y Dépor para esta campaña?

Bueno, mantener la calma en ambos clubes porque en caso de que pierdas dos o tres partidos seguidos vas a estar en la clasificación un poco justo. No puede ser que entren las prisas y los nervios porque se pueden tomar decisiones de las que luego te arrepientes. Mantener la cabeza fría y ser muy regular en la segunda vuelta porque la Segunda División es muy larga. El objetivo debe ser mantenerse y tratar de buscarlo hasta el final.