Quintero se despide del Depor con una carta en sus redes sociales

El extremo derecho Luis Quintero, cedido en el Deportivo por el Villarreal durante la segunda mitad de la temporada, se despidió este martes con una carta que publicó en sus redes sociales.



“Queridos deportivistas, es el momento perfecto para despedirme de todos vosotros”, comenzó.



“Hemos conseguido juntos todos los objetivos y este club está un pasito más cerca de volver donde se merece”, subrayó el hispano-colombiano, que sumó 34 minutos entre los cinco partidos que jugó.



“Como ya sabéis, siempre soñé con vestir alguna vez esta camiseta por la vinculación con la ciudad, pero jamás imaginé que iba a ser tan bonito”, continuó.



“Agradezco de corazón cada una de las muestras de cariño que me habéis dado, y a mis compañeros y club por hacer un gran equipo en el que siempre me he sentido como en casa, y en el que he intentado aportar mi trabajo cada día. Con todo mi cariño, muchísimas gracias y Forza Depor. Siempre un deportivista más”, finalizó.