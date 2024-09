Quiles: “Si el viernes marco contra el Dépor no lo voy a celebrar”

Alberto Quiles es uno de los hombres más buscados esta semana. El onubense se medirá a uno de sus exequipos a los que más cariño tiene, el Deportivo. Por todo lo que vivió en A Coruña no va a celebrar si marca, pero eso no quita que lo dará todo por hacerlo y por llevarse los tres puntos.



El actual jugador del Albacete se enfrentará por primera vez al conjunto herculino con el que marcó 38 dianas en las dos temporadas que vistió la camiseta blanquiazul. Además, casualmente su siguiente partido también será contra otro de sus ex, el Córdoba.



“Ha dado la casualidad de que los dos próximos partidos son ante dos equipos donde yo he jugado. La verdad es que he estado muy bien en los dos equipos. Estoy muy contento de ver a amigos que tengo en el club, además son dos partidos en casa, donde tenemos que hacernos fuertes y conseguir el máximo número de puntos posibles”, aseguró.



Sobre el choque de mañana en el Carlos Belmonte, apuntó que “no celebraré si marco un gol porque allí (en A Coruña) me han tratado muy bien. La afición siempre me ha tratado con mucho cariño e igual se piensan que celebrando el gol puede ser una venganza y para nada”.



Precisamente, el andaluz todavía no se ha estrenado esta temporada con el Albacete, una situación que no le preocupa a pesar de que tenga que vivir de eso.



“Los delanteros vivimos del gol. He tenido ocasiones y no he tenido suerte, pero estoy tranquilo. Quitando el partido de Eibar, que fue el más flojo, en los demás he estado bien. El otro día me encontré súper bien y quiero seguir en esa misma línea porque si estoy bien el gol llegará”, indicó.



En cambio, ‘Quiler’ está destacando en la creación de juego. No por la cantidad de asistencias –solo lleva una–, sino por los espacios que genera para sus compañeros.



“Intento ayudar al equipo como sea ya sea con goles o asistencias. Por ejemplo, en el gol de Juanma contra el Racing de Ferrol, cuando me da el balón Meléndez, veo que Medina está rompiendo al espacio y se la doy de tacón; y el de Higinio, tras un saque banda, me adelanto al rival para asistir. Todos tenemos que sumar en lo que podamos al equipo”, explicó.



Y es que hay mucha competencia en la delantera del conjunto manchego algo que según el onubense le viene muy bien a todo el equipo.



“Esta situación nos viene bien porque hace que todos nos esforcemos al máximo y que el equipo tire para arriba que es lo más importante para conseguir más victorias”, dijo.

Rota la racha

Esa conexión de la que habla ayudó, sin ninguna duda, a que el Albacete rompiese su racha de tres derrotas consecutivas contra el Racing de Ferrol.



“Esta unión en el equipo ayudó mucho a cortar la racha de tres partidos perdiendo. Creo que en Ferrol dimos un golpe sobre la mesa porque ganar 1-4 en Segunda no es nada fácil”, expresó el andaluz que también mencionó la importancia de la salud mental para salir de esa situación.



“Por mi forma de ver el fútbol, por muy bien que estés bien físicamente, si la cabeza no va no sirve de nada. El entrenador (Alberto González) insistía mucho en que cuando te toca una racha negativa hay que salir lo más rápido posible y mira, han sido tres partidos. Ahora el equipo está limpio de mente y el viernes vamos a intentar conseguir los tres puntos”, continuó.



Cuestionado por el objetivo del equipo, que es lograr la permanencia, reconoció que será complicado, pero tras conseguirla no renuncia a cotas mayores.



“Primero hay que conseguir lo que hay que conseguir y luego ya veremos y más este año que a priori será una Segunda División más difícil que el año pasado porque los equipos que hay que tienen mucha historia y mucho nombre. Va a ser muy complicado”, indicó.



Por último, respecto a los nueve puntos que lleva el equipo en seis jornadas, dijo que cualquiera a principio de año firmaría esta situación.



“A pesar de la racha negativa, creo que en seis partidos tener nueve puntos todos los habíamos firmado a principio de año. Hay que seguir así, sacando ventaja sobre el descenso y llegar hasta donde podamos”, sentenció Quiles.