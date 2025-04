Las puertas se abren para Jaime, comodín y compañero

El jugador no canterano con más temporadas en el club vuelve al primer plano. En su cuarta campaña en el Deportivo, Jaime Sánchez Muñoz solo ha sido titular en la Copa ante el Ourense CF y apenas suma 99 minutos en 11 apariciones en Liga. Una media de menos de diez minutos por encuentro. Ante las bajas de larga duración de Dani Barcia y Ximo Navarro, el gaditano pasa a ser el tercer central de la plantilla tras los Pablos, Vázquez y Martínez.

El primero tuvo palabras de cariño y reconocimiento hacia el defensa andaluz. “Pienso mucho en él porque compartimos posición y lo que él está haciendo tiene muchísimo más valor que lo que estoy haciendo yo. Este mundo del fútbol a veces es desagradecido y Jaime trabaja todos los días incluso más que yo para tener ese momento y por desgracia no lo está pudiendo tener. Por eso le doy muchísimo más valor a ese tipo de cosas que hacen Jaime, Hugo, Cristian... Están viendo otra cara del fútbol que otra gente no ve, pero ellos tienen la misma dedicación o mucha más que otra gente que ahora estamos jugando. Cada vez que salgo a jugar me da un abrazo sentido, de esos que sientes cercano y ese es un valor que tiene él que le engrandece. Espero que pronto tenga su oportunidad porque se la merece como el que más”, comentó Pablo Vázquez sobre su compañero.

Comodín en regresión

Jaime únicamente es titular habitual en su primera temporada en A Coruña, la 2021-22. Sale 29 veces de inicio en los 40 partidos de Liga de aquella campaña en la que hace pareja en el centro de la zaga con Adrián Lapeña. Borja Jiménez confía antes en él que en Borja Granero, titular en 9 partidos, y Pablo Trigueros, que sale de inicio solamente en 4 encuentros.

Jaime renueva por dos temporadas en el verano de 2022. Pero el fichaje de Pablo Martínez y la llegada de Óscar Cano ya le relegan a la segunda unidad hasta el día de hoy. Hasta la destitución de Borja Jiménez tras la 7ª jornada, Jaime es titular en 5 choques, por 2 del francés. El técnico granadino apuesta fuerte por el central galo, al que da 27 oportunidades de inicio por solo 15 al gaditano.

Es Cano quien coloca a Jaime en el lateral derecho por primera vez como blanquiazul. La cesión en el mercado invernal de Pepe Sánchez —titular en 5 encuentros— vuelve a cerrarle las puertas. Rubén de la Barrera le recupera para sustituir a un debilitado Lapeña en la jornada final en Pasarón y en los dos partidos del playoff de ascenso perdido ante el Castellón. En esos tres encuentros hace pareja con Pablo Martínez.

La participación de Jaime aún va a menos con las llegadas de Imanol Idiakez y Pablo Vázquez y el salto al primer equipo de Dani Barcia en el curso 2023-24. El central andaluz juega 11 partidos como titular, 2 de ellos en la Final de Campeones de Primera RFEF. El técnico vasco lo utiliza en varias ocasiones como mediocentro defensivo, para paliar la ausencia de José Ángel. En una de esas ocasiones ve puerta, en Tarazona, donde el equipo deja escapar dos puntos en el tiempo añadido. Pese a esa pérdida de peso en el juego, tras el ascenso renueva por un año más.

Jaime es un comodín y un futbolista de club. Juega como central, lateral derecho y mediocentro con un rendimiento correcto. Testimonios como el de Pablo Vázquez dejan patente su importancia en el vestuario, del que es uno de los capitanes. Solo ha sido titular en 4 de cada 10 encuentros (65 de 160) y ha saltado al césped 6 de cada 10 partidos (93 de 160) desde su fichaje, pero la aportación de Jaime va más allá del 105x70.