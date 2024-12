El primer entrenador de la historia del Deportivo

¿Quién fue el primer entrenador del Deportivo? Es una pregunta a la que al fin estamos en condiciones de ofrecer una respuesta correcta. Dicha condición la ostenta el coruñés Félix de Paz, que ya tenía un hueco importante en la historia del club como jugador del once fundacional, pero que a día de hoy no figura en ninguna relación de técnicos blanquiazules. Y no solo tendría que aparecer en esta lista, sino que es de justicia que lo haga en el primer lugar. Una buena ocasión para reivindicar esta condición es este mes, pues justo se cumple el centenario de la primera mención a De Paz como entrenador blanquiazul.



Son 1924 y 1925 los años en los que Félix de Paz consta que ejerce como técnico, pero es necesario irnos más atrás en el tiempo para contextualizar la historia. En concreto, hasta la fundación del club. Cuando el Dépor da sus primeros pasos en 1906, lo que hoy llamamos el “cuerpo técnico” constaba de dos únicas figuras. Por un lado, el preparador físico, Federico Fernández Amor-Calvet, fundador de la entidad. Por el otro, la dirección técnica, que ejercía el defensa Juan Long. Lo explica perfectamente Virgilio Rodríguez Rincón, primera estrella de la historia del Deportivo, en una entrevista publicada en 1963 en ‘La Voz de Galicia’. El periodista Francisco Acuña le pregunta el nombre de su primer entrenador. “Preparador físico”, rectifica. “Todos los componentes del equipo practicábamos la cultura física en la Sala Calvet. El señor Calvet prestó un gran servicio al deporte coruñés por lo que tenía más que merecido un homenaje póstumo”, responde Virgilio. El plumilla plantea a continuación si Calvet dirigía también los partidos. “La dirección técnica durante los partidos la ejercía el capitán del equipo: Manuel Álvarez. En aquel entonces no había puesto de mando en la banda como ahora”. Cabe matizar que la memoria traiciona a la leyenda deportivista, puesto que en estos partidos iniciales la capitanía recayó en Juan Long, pero lo fundamental es la existencia de esa dupla.

Profesionalismo



El profesionalismo en el fútbol español se implanta en junio de 1926, pero en los años previos las estructuras se van preparando para ese nuevo modelo. Así, y por tomar un ejemplo cercano, el Celta nace en agosto de 1923, y, según datos facilitados por la cuenta de X Afouteza y corazón, juega sin entrenador los tres primeros partidos, porque está eligiendo entre hasta cuarenta candidatos. Finalmente ficha a uno, el inglés Mr. Cuggy, que se estrena el 11 de noviembre de ese mismo año 1923.

Sin embargo, el Dépor tarda más que el Celta en incorporar esa figura al organigrama técnico. El papel que hoy realiza el entrenador lo seguirá haciendo el capitán del equipo hasta, al menos, 1924. Es en diciembre de este año cuando se publica una referencia fundamental en la revista ‘Galicia’. Esta publicación entrevista al portero deportivista Mulero, al que se le pregunta por los “mayores entusiastas” del “football coruñés”. “Primeramente a Félix de Paz, que es un maestro que conoce a fondo todos los secretos del juego y toda la preparación complicada de un equipo moderno”, responde el guardameta. Al mes siguiente, ‘Galicia’ charla con otro jugador, a otro jugador blanquiazul, Pombo. El periodista, que firma José Antonio, escribe que “se llega a considerar excesivo el entreno del equipo (que me perdone Félix de Paz)”.



Estas dos referencias aisladas no permiten concluir, por sí solas, que el Dépor está entrenado por Félix de Paz. Pero si a ella le unimos una mención periodística posterior, la conclusión es que así es. Esa tercera referencia aparece el 7 de abril de 1925 en ‘El Orzán’. Este diario herculino cuenta que el domingo 5 de abril de ese zarpó para Lisboa el trasatlántico ‘Almanzora’ “conduciendo la embajada deportivista”. Añade que dicha expedición está “integrada por quince jugadores y dos delegados del club”. Y concluye así: “Nos ha extrañado mucho saber que Félix de Paz figura en la excursión como entrenador del equipo. ¿No hemos quedado en que el actual entrenador es Otero?”, pregunta en referencia al mítico zaguero Luis Otero, medallista con España en los Juegos de Amberes de 1920 y primera gran estrella del fútbol gallego.

Es decir, hay una relación oficial facilitada por el Deportivo a la prensa en la que figura Félix de Paz como entrenador. El cronista de ‘El Orzán’ se extraña, porque tenía entendido que ese papel lo ejercía el pontevedrés Otero, que, según una noticia posterior de este mismo diario, viajó en la doble condición de jugador y delegado.



El hecho es que esta nota oficial del club, unida a las dos referencias anteriores publicadas por ‘Galicia’, nos permiten concluir que, en efecto, el coruñés De Paz es el primer técnico de la historia del Real Club Deportivo de La Coruña.

Una larga gira



La prensa gallega informa puntualmente de la citada excursión, que es en realidad una gira (la primera del Dépor en su historia) por Portugal y España que se desarrollará durante el mes de abril y parte de mayo.



Los tres primeros partidos los disputa en tierras portuguesas, y son precisamente los primeros encuentros del conjunto coruñés en tierra extranjera. Juega de entrada, el día 9 de abril, contra el Sporting de Lisboa en el estadio de Palhavá, de la capital portuguesa. Victoria por 1-4, con tres goles de Ramón González y uno de Leonardo. El 12, el contrincante es el Benfica: derrota por 2-1. El 14, empate (1-1) con el Wienner austríaco. El periplo continúa en Madrid, donde los coruñeses disputan dos partidos (18 y 19 de abril) con el Racing Club de Madrid, un equipo, por cierto, protagonista de un magnífico libro reciente, ‘El último gol apache: La gira americana del Racing de Madrid’ (Debate, 2023). Pierde ambos: 5-4 y 2-1. Desde la capital española, la expedición viaja hacia Alicante, donde el equipo herculino se medirá al Club Natación los días 26 y 28: 1-1 y 0-3 son, respectivamente, los resultados. La excursión se cierra con los primeros partidos del Dépor en Mestalla: gana el primero (1-3) el 2 de mayo y pierde el segundo (2-0) a la jornada siguiente.



Esta gira a la que el Dépor viaja por primera vez con entrenador se salda con un balance de cuatro derrotas, dos empates y tres victorias.



A partir de ahí, no nos constan más menciones a Félix de Paz como entrenador del Dépor, por lo que desconocemos si lo siguió siendo y durante cuánto tiempo más. Sí aparecerá a posteriori en muchas fichas técnicas de partidos del equipo coruñés, pero como árbitro, que era la tarea que venía ejerciendo desde su retirada como futbolista. La siguiente mención a un entrenador blanquiazul llegará en 1926, pero esa ya es otra historia.