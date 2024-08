Preocupan los detalles, pero ilusionan el juego y los mimbres del Dépor

“Claro que haber concedido tres goles a balón parado en las dos primeras jornadas es un problema, pero el problema está en el antes, en cómo concedes esas situaciones al rival que no puedes conceder”, afirma José Ramón González Pérez sobre el 0-1 encajado por el Deportivo en Riazor frente al Oviedo en el estreno de la temporada 2024-25 y el 2-1 en Huesca del pasado viernes en la segunda jornada.



Para el exjugador blanquiazul, lo realmente preocupante no es que la escuadra herculina encaje en jugadas de estrategia, sino que conceda dichas acciones que le han condenado a balón parado en momentos puntuales.



“El balón parado no hay un equipo en el mundo que lo controle. Lo podrán hacer mejor o peor, pero es una situación tan aleatoria, depende tanto de la suerte, de si el árbitro te pita un penalti, una falta, que es algo que queda en el aire. Todo el mundo trabaja el balón parado, pero aun así, les siguen marcando goles”, dice el de Carreira.



Quien disputó 234 partidos con el Dépor razona su argumento: “Todo el mundo se centra en lo que ocurre en el balón parado, pero para ello hay unas situaciones previas en las que el equipo, dependiendo del momento del partido, del rival, tiene que actuar de una forma u otra. Entonces, a veces concede ventajas al rival a balón parado, me refiero a córners... porque no puedes tirar todo el trabajo del partido en un córner en los últimos minutos. Hay que defender con balón, defender más arriba, situaciones que el equipo tiene que manejar para evitar que se produzca esa situación en su contra. Eso es lo realmente importante”.



Tras haberse celebrado las dos primeras jornadas del campeonato, José Ramón destaca que “al equipo todavía le cuesta, está bastante verde en muchos aspectos”.

“Hay dos cosas muy importantes. Lo primero, asentarse en la categoría y tener más ritmo, saber manejar mejor los partidos, qué hacer en cada momento, y para eso se necesita más tiempo y más trabajo”, analiza.

En segundo lugar, considera que el bloque de Imanol Idiakez “necesita coordinar un poco los movimientos porque todavía hay bastantes desajustes. En la armonía de los movimientos el equipo va todavía un poco desajustado”, aunque apunta que “es algo normal a estas alturas de temporada”.



El excapitán blanquiazul, quien levantó la Copa del Rey conquistada por el Dépor en 1995, dice que “lo que menos me gusta es que veo verde al equipo en muchas situaciones, pero a la vez tiene mucho potencial porque ves a los otros equipos, como el Huesca, y no tienen ese margen de mejora. El Dépor, sin embargo, tiene muchos recursos por dentro, por fuera, la llegada, el ataque... El problema es que, a veces, la presión que pueden tener estos equipos recién ascendidos, en caso de no darse los resultados puede lastrar su confianza en sí mismos para seguir mejorando”.



Para el exfutbolista, uno de los problemas en estas dos primeras jornadas ha sido la ubicación de Lucas Pérez en la punta de lanza.



“El jugador primero tiene que jugar donde esté cómodo y tenga potencial. Lucas tiene que tocar balón. Si desaparece mucho tiempo, se frustra. Si no interviene en el juego, el equipo se resiente. Por sus cualidades, debido a la edad que tiene, con su experiencia y visión de juego, posiblemente sea un jugador más para las faltas, los córners, que los saca bien, y posiblemente empiece a buscar el último pase. Antes, con 25 años, lo ponías cerca del área y buscaba más acabar la jugada, pero ahora necesita más la ayuda de los compañeros para él meter ese último pase que desequilibre al rival”, afirma.



En ese sentido, José Ramón añade que “me gusta cuando el equipo es eso, un equipo, cuando es capaz de tener el balón y moverlo con sentido, que haya armonía cuando los jugadores participan en los movimientos, en el juego. Por eso es muy importante que cada uno juegue en su posición”.



El de Carreira por último habla sobre el próximo duelo de los herculinos, el domingo 1 de septiembre contra el Racing de Ferrol en Riazor.



“En Segunda hay tanta igualdad que no sabes cuál es mejor ni peor. Lo que sí, es un rival que está muy bien trabajado, sobre todo defensivamente y que tiene las ideas muy claras por el entrenador. Puede ganar o perder, pero es un equipo muy coordinado que no lo pone nada fácil en defensa, así que el Dépor va a tener que trabajar mucho el partido”, sentencia.

“De menos a más”



El también exjugador del Deportivo Ramón Calvo, natural de Huesca, vio el 2-1 desde la grada de El Alcoraz.

“El Dépor fue de menos a más. En la segunda parte tuvo opciones importantes de sacar algún punto”, indica quien vistió la elástica blanquiazul en Segunda entre 1986 y 1989.



Ramón Calvo trabajó en el club oscense entre el año 1993 y el 2000 y es un gran conocedor de la escuadra azulgrana. De hecho, al exfutbolista no le pilló por sorpresa el córner con el que el conjunto que dirige Antonio Hidalgo logró llevarse los tres puntos ante el Dépor en el minuto 92.



“No es la primera vez que se produce en El Alcoraz una acción como la del viernes, con golpeos al segundo palo y que Pulido, en vez de rematar la vuelve a meter al primer palo. Es un córner, todos apretados y lo meten ahí. No sólo el Dépor ha sufrido estas situaciones contra el Huesca”, avisa quien recaló en el club coruñés en su día como interior izquierdo, pero a quien Arsenio Iglesias reconvirtió en carrilero, tras la eclosión de Fran.



“Ya dije que el Huesca, cuando se adelanta, es un equipo serio, muy disciplinado y que cuesta mucho”, recuerda Ramón, a quien dxt campeón entrevistó esta semana, con motivo de la visita a El Alcoraz.



“El Dépor estuvo cerca de darle la vuelta al marcador, pero es que el Huesca defiende muy bien”, subraya.

Para el exjugador hubo otro aspecto que marcó la diferencia del duelo: “Aquí la eficacia es lo más importante. Habiendo visto los dos partidos, no es justo que el Dépor lleve cero puntos, pero aquí cuenta la eficacia y no ha sido eficaz de cara a portería, mientras que tanto el Oviedo como el Huesca sí supieron ser efectivos”.



Aunque los herculinos no han estrenado su casillero de puntos tras los dos primeros compromisos de la temporada, Ramón comenta que “hubo muchos momentos que el público de Huesca estaba preocupado porque veía que el Deportivo iba a más, sobre todo en la segunda parte, que nada más empezar ya tuvo una ocasión muy clara. Luego empatan y, a partir de ahí, al Huesca le costó salir”.

Para el exjugador, “la salida de Gerard Valentín y de Kortajarena fue clave porque en la segunda parte el Huesca no había creado peligro, hasta que salieron ellos, sobre todo por la banda derecha con Valentín”.

Para Ramón, aunque el Dépor posee “jugadores muy desequilibrantes de mitad para delante”, advierte de que “tiene que trabajar y sufrir porque ahora mismo es fundamental mantener la portería a cero”.



Sobre el enfrentamiento con el Racing de Ferrol, dice: “Un duelo así en la tercera jornada... Para el Deportivo es importantísimo conseguir la victoria. Contra el Oviedo y el Huesca se vio que tiene mimbres, pero tiene que resolver varias cosas para no encajar goles como el 2-1 en El Alcoraz”.

Concede ventajas



El exportero Paco Liaño comenta que el encuentro en El Alcoraz le dejó con “sensaciones parecidas al del Oviedo. El equipo juega y es muy reconocible, porque juegan nueve futbolistas que el año pasado eran titulares indiscutibles, pero la categoría demuestra que se necesita algo más”.



El ganador del premio Zamora con la escuadra coruñesa en las temporadas 1992-93 y 1993-94 critica que “el Dépor concede ventajas al rival desde la alineación porque ante el Huesca una vez más se vuelve a demostrar algo que es sabido por todos, y no sé por qué Idiakez insiste en esa búsqueda, porque Lucas es fundamental, pero es mucho mejor cuando juega en su posición”.



“Es algo que me extraña y no le encuentro mucha explicación. Aparte de eso, una vez más, eso que llaman detalles, pero que son partes fundamentales del juego, nos hace perder tres puntos. Llevamos tres goles encajados a balón parado y es algo que urge corregir”, advierte.



Pese a todo, Liaño se mantiene “optismista porque el equipo ha demostrado que no es inferior a ninguno de los dos rivales con los que ha jugado y está capacitado para competir, pero esta es una categoría donde los resultados son muy ajustados y se compite por dejar las porterías a cero y pasar pocos apuros. Es lo que tenemos que conseguir”.

“Me quedo incluso con que Idiakez supo rectificar de inicio en la segunda parte el error del primer tiempo. Le caben los cinco jugadores que parece que son claves para él, retrasando la posición de Soriano para enlazar más el juego de ataque”, dice.



“Ante el Racing creo que el partido va a ser de similares características. Este Racing creo que es un poco peor que el de la temporada pasada en cuanto a plantilla, pero va a ser un rival de la categoría, nos va a defender bien y nos va a contragolpear bien. Espero que desde el inicio veamos algo diferente a como hemos iniciado estos dos partidos”, finaliza el exportero.