Pocos y muy fieles el viernes en El Alcoraz

El Huesca ha puesto a disposición del deportivismo algo más de 400 localidades visitantes de la grada visitante de El Alcoraz (los socios pueden adquirirlas al precio de 20 euros hasta este miércoles a las 19.00 horas en Riazor).



En un mes tradicionalmente de descanso vacacional como agosto, serán pocos pero selectos los seguidores herculinos que se desplacen al feudo altoaragonés este viernes a las 21.30 horas para animar a la escuadra dirigida por Imanol Idiakez, que estrenó el curso 24-25 con una inesperada derrota como local frente al Oviedo.



Incondicionales blanquiazules como Javi Mogo, sin embargo, no han dudado en reservar sus localidades para no perderse la segunda jornada liguera. “Imos só dous membros da peña, a miña muller e máis eu; esta viaxe ten unha historia porque perdemos o partido do ascenso por estar de lúa de mel. Entón decidimos ir á primeira saída desta tempada e tocou Huesca”, explica este adepto, perteneciente a la agrupación Burela.



“Viaxaremos en tren dende A Coruña o mesmo día do encontro, temos que facer dúas escalas e agardemos chegar a tempo para as 21.30”, agrega.



“Temos que sumar despois do tropezo ante o Oviedo, na miña opinión o Deportivo debe xogar sempre cun dianteiro centro como Barbero para facerlle as cousas máis sinxelas a Lucas Pérez, máis se cabe fóra da casa”, destacó.



Mariasun Hierro preside la asociación blanquiazul ‘A Pilarica’ de Zaragoza. Después de haberse desplazado a Riazor en la jornada inaugural de Liga, tampoco se perderá el choque de El Alcoraz.



“Vamos a ir ocho de nuestra peña, tenemos unos tres cuartos de hora de viaje en coche hasta Huesca y allí ya veremos cuál es nuestro plan. Aún no lo tenemos muy definidio. Esperamos inaugurar nuestro casillero de puntos porque nos hace falta para no meternos en la zona de abajo”, indica.



Por último, desde Cataluña los integrantes de la peña ‘Barcelona’ también estarán presentes, aunque no en la cantidad que desearían.



“Nos gustaría estar muchos más pero las fechas son horribles para nosotros, todo el mundo de vacaciones. En principio solo viajaremos dos”, dice el presidente, Agustín López.