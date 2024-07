Petxa completa los estrenos de los fichajes: "Me he encontrado bien, suelto y combinando bien"

Ya están todos. Álex Petxarroman (San Sebastián, 1997) es el último fichaje del Deportivo en debutar durante la pretemporada. Después de las primeras apariciones de Luis Chacón ante el Ourense CF y de Sergio Escudero frente al Pontevedra, además del reestreno de Mario Soriano, que se encuentra entre algodones, Petxa pudo debutar por fin con el conjunto coruñés tras varias semanas de puesta a punto en Abegondo junto al readaptador Nando Rodríguez.



El lateral derecho saltó al estadio Municipal 22 de Junho en Vila Nova de Famalicão en el minuto 55 en sustitución de Ximo Navarro. El futbolista guipuzcoano se situó como lateral derecho, su posición de formación aunque también puede actuar como mediocentro, y, por lo tanto, estuvo presente en la reacción deportivista. Con Petxarroman sobre el verde, el Deportivo pasó del 2-0 en contra a igualar el partido ante el conjunto luso (2-2). Un estreno con buen sabor de boca para el defensa.

“Me ha tocado vivir lo bueno, que ha sido la remontada"



“Me ha tocado vivir lo bueno, que ha sido la remontada, y desde el inicio me he encontrado bien, suelto y combinando bien. Estoy contento”, declaró Petxarroman al término del encuentro ante los medios de comunicación. El ex del Andorra confirmó sus “buenas sensaciones” sobre el campo y señaló que “ya tenía muchas ganas de debutar e ir poco a poco conociendo el equipo y a los compañeros”.



Petxa manifestó que cada vez se encuentra más cerca del estado físico de sus compañeros después de realizar un proceso de adaptación a las cargas junto a los readaptadores del club durante las últimas semanas. “Estoy muy bien. He llevado todo el proceso bastante bien. He estado entrenando unos días al margen, pero llevo ya días entrenando normal con el equipo y la verdad es que estoy bien”, apuntó el lateral.

Opciones de victoria

El jugador de 27 años destacó que el punto de inflexión en el duelo fue el gol de Barbero, que superó al portero con una sutil vaselina desde la frontal del área en el minuto 60, y también reconoció que el Dépor pudo llevarse el triunfo de Famalicão en los últimos minutos.

"Hasta creo que hemos podido ganar el partido"



“La clave fue seguir trabajando el partido. Sabíamos que a pesar del 2-0, si metes un gol te vuelves a meter en el partido. Con el gol de Barbero creo que todos nos hemos venido un poco arriba. Las sensaciones han ido mejorando poco a poco y hasta creo que hemos podido ganar el partido. Sensaciones de pretemporada para ir cogiendo minutos y rodaje. Creo que ha sido un buen partido”, apuntó.



Por otro lado, Petxa declaró que no le sorprendieron las altas temperaturas en el norte de Portugal, ya que “el otro día jugamos un partido en Ourense en el que también comimos mucho calor”.

Rival con más rodaje

Petxarroman sacó pecho por el empate ante un Famalicão con más rodaje, ya que el conjunto luso comenzará la competición en la primera división portuguesa el próximo 11 de agosto ante el Benfica. “Ellos son un buen equipo y encima llevan más semanas de entrenamiento que nosotros. Pero físicamente hemos terminado el partido todos muy bien. Había gente que era la primera vez que jugaba 90 minutos y yo personalmente he jugado 35 o así. La gente va acumulando minutos y al final es coger sensaciones para llegar al inicio de liga lo mejor posible”, admitió el vasco.



Por último, Petxa reconoció no conocer a los rivales en la gira portuguesa del Dépor, pero los calificó como “equipos de nivel”. “Venimos de menos a más, cada vez más exigencia de cara al inicio de liga. Tenemos que pensar en lo nuestro, en hacer las cosas bien porque haciendo las cosas bien, podemos competir contra cualquiera y de eso se trata”.