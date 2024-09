Paco Roig, sobre el Dépor-Valencia del penalti de Djukic: "No me vendí a Núñez, pero le saqué cuatro o cinco cosas"

El 14 de mayo de 1994 el Deportivo se quedaba a las puertas de su primer título de Liga en una noche de infausto recuerdo ante el Valencia en Riazor. Djukic no acertaba a convertir una pena máxima en las postrimerías del encuentro correspondiente a la última jornada de Liga y el campeonato iba a parar a las arcas de un Barça que forzó la máquina para extramotivar a los de Mestalla.

En una entrevista concedida a Relevo, el entonces presidente ché Paco Roig desvela los contactos con el que era su homólogo azulgrana, Josep Lluis Núñez.

"Nunca me vendí a Núñez, a mí me llamaron para que el Valencia le ganara al Deportivo y para que le diera una prima a mis jugadores. '¡Pero si vamos octavos! ¿Qué prima les voy a dar yo a estos?', dije", destacó el exmandatario.

Roig recuerda la sucesión de conversaciones con el dirigente barcelonista e incide en que pudo sacar provecho de la situación de aquel intenso final de Liga. "Se lesionó el portero, Sempere, y pusimos a González. Te lo cuento así de claro porque es la verdad. Y el presidente llamándome todos los días... Y pensé, pues ya que me llama, aprovecho. Le dije que si el Barça era campeón, el Valencia jugaba un Gamper cobrando y el Barça un Trofeo Naranja gratis", reconoce.

El expresidente del Valencia, en cualquier caso, niega que sus futbolistas hubiesen cobrado prima alguna por no perder frente al Dépor. "Le saqué cuatro o cinco cosas, no sé si a los jugadores del Valencia alguien les dio dinero como prima. Yo no les di ni un puto duro. Tiran un penalti, en el último minuto, y fallan. Lo lanza Djukic y lo para González, que no había jugado en todo el año. Y después yo firmo a Djukic en verano. Y ahí empezaron los rumores. Pero ya me lo había ofrecido Minguella. Eso es el fútbol... hay muchas envidias", concluye.