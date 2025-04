Pablo Vázquez: "El playoff no es nuestro objetivo; es la realidad"

El defensa central del Deportivo Pablo Vázquez es el único futbolista del Deportivo que ha disputado todos los partidos de la Liga 2024-25. Además, todos como titular. El zaguero, que además de ser el líder de la retaguardia blanquiazul ha marcado dos goles, califica esta temporada como la "mejor" de su carrera profesional.

Los resultados de las últimas jornadas y esa escalada del Dépor en la tabla, hasta posicionarse a seis puntos del playoff, ha desatado la euforia en el entorno blanquiazul. Sin embargo, el de Gandía se muestra más cauto, dice que el playoff no es su objetivo, "es la realidad" y apunta a conseguir primero la permanencia, según sus palabras en la rueda de prensa que ofreció este jueves antes del entrenamiento en Abegondo.

Baja de Dani Barcia:

"Barcia, por desgracia, ya no podemos contar con él. Ha tenido una lesión bastante complicada, encima en una zona comprometida, él ya ha asumido que esta temporada no va a poder volver a competir y está en un proceso que tiene bastante tiempo por delante para regenerar bien la zona y sumarse a la pretemporada que viene con la mayor ilusión y las mayores ganas posibles".

¿Cómo afecta esa ausencia?

Nos condiciona porque viene haciendo un año estupendísimo. Cuando pierdes un jugador que está a ese nivel, en ese estado de confianza que ya estaba demostrando, que estaba en un buen momento, pierdes una buena pieza, igual que Ximo, que son jugadores que venían jugando, haciéndolo muy bien y el equipo pierde un activo muy importante de cara a dar el mejor nivel. Han entrado dos compañeros nuevos, están a un grandísimo nivel, como ellos, y eso habla muy bien de la plantilla que tenemos".

Evolución del rendimiento:

"El equipo ha dado un paso adelante, sobre todo, en cuanto a resultados, competir mejor los partidos, de otra manera, y estamos con esa mentalidad de seguir progresando, como dice el míster, acelerando porque consideramos que estamos en un gran momento como equipo y esos momentos hay que aprovecharlos para meterse en esa onda positiva que te puede llevar a ganar partidos y mejorar tu situación. Seguimos pensando en nosotros mismos, en mejorar y en cada partido como una final".

Secreto para aguantar todos los partidos:

"Sí, estoy teniendo fortuna también. La fortuna hay que buscarla, como siempre se ha dicho, pero me estoy sintiendo muy bien, estoy comprometido con el día a día, mi cuerpo me está respondiendo bien, es verdad que todos los días me duele algo, es difícil no salir a un partido con alguna molestia, sin algo que no encaja, pero insistiendo en el día a día. No hay muchos secretos, la alimentación, un buen descanso y venir aquí y hacer un trabajo exhaustivo que me ayuda a estar disponible el fin de semana, nada más".

Renovación de Gilsanz:

"El míster está haciendo un trabajo tremendo. Los números están ahí, pero ya no son solo los números, sino que es la sensación, cómo se ve al equipo desde fuera, con nuestros errores y nuestros aciertos, pero se ve a un equipo que el míster ha conseguido devolverle esa vidilla y el trabajo está ahí. Las personas que tienen que decidir el futuro del club, del equipo, de cómo ven al equipo... Igual que no me meto cuando hablamos de algún jugador, de decisiones del club, no me puedo meter, pero el trabajo está ahí, él lo está dejando todo y es de valorar".

Continuidad en el Dépor:

"Eres el primero que habla de renovación hablando de mí. De momento, no hemos planteado nada, no se ha abierto esa posibilidad. Supongo que hay cosas más urgentes ahora mismo".

¿Cómo te sientes aquí?

"Yo me encuentro bien, a un nivel que se esperaba y estoy muy a gusto y muy feliz aquí. Se me ve desde fuera, entonces lo otro ya no depende de mí. Yo estoy intentando hacer todo lo que me corresponde y lo otro corresponde por otro lado que no sé cómo está el asunto".

Rendimiento personal:

"Es mi mejor temporada por cómo me siento yo conmigo mismo. Es mi temporada más estable anímicamente, más constante, con menos altibajos y sí siento que está siendo mi mejor temporada, pero tengo la ilusión de progresar, dar más al club, al equipo y eso es lo que me mueve. Estoy muy contento, muy feliz y muy satisfecho con las cosas que están saliendo".

Jaime, ahora tercer central tras la baja de Barcia:

"Pienso mucho en él porque compartimos posición y lo que él está haciendo tiene muchísimo más valor que lo que estoy haciendo yo porque este mundo del fútbol a veces es desagradecido y Jaime trabaja todos los días incluso más que yo para tener ese momento y por desgracia no lo está pudiendo tener, entonces le doy muchísimo más valor a ese tipo de cosas que hacen Jaime, Hugo, Cristian... Están viendo otra cara del fútbol que otra gente no ve, pero ellos tienen la misma dedicación o mucha más que otra gente que ahora estamos jugando. Me acuerdo mucho de él, cada vez que salgo a jugar me da un abrazo sentido, de esos que sientes cercano y ese es un valor que tiene él que le engrandece y espero que pronto tenga su oportunidad porque se la merece como el que más".

Mirandés:

"Es un equipo de los mejores de la categoría, sin ninguna duda. Exigen tácticamente muchísimo al rival. He visto bastantes partidos de ellos porque, además, gusta verlos, ese despliegue que tienen. Además, saben leer cada momento del partido, saben juntarse, cómo apretar arriba... Un rival muy completo y, además en su campo, que son unos fieras allí, que casi no se dejan puntos. Es un eqipo que está peleando por ascender y que ahora mismo nos va a exigir el máximo. Nosotros llegamos en una progresión muy buena y en un buen momento a ese partido. Lo vamos a competir y a ver si aprovechamos esas dinámicas cambiadas. Ellos vienen ahora un poco con dudas, nosotros de carrerilla y a ver si podemos aprovecharlo".

0-4 en la primera vuelta:

"Sí, aquel 0-4 dolió. Además, fue el último partido antes de Navidad, justo. Fue pitar el árbitro y me fui en coche a Valencia y fue un viaje duro, de darle muchas vueltas a las cosas, hicieron un partidazo y las tres primeras que tuvieron, fueron para dentro y ya no hubo opción, pero a ver si se la devolvemos".

Playoff:

"No es nuestro objetivo, es la realidad. Hay muchísimos equipos que tienen más puntos, que seguramente aprieten ahora estos últimos ocho partidos. Nosotros tenemos la ilusión de ir a apretar a Miranda, que es un buen reto, uno de los mejores locales o el mejor y ese es nuestro objetivo. De hecho, creo que aún no tenemos la permanencia sellada, eso para empezar. Aún al Eldense le queda mucho por apretar, al Sporting y al Zaragoza les queda muchísimo por apretar. Nosotros no nos podemos relajar ni un ápice y lo del playoff está ahí arriba, nosotros en nuestro camino y yo creo que es la mejor forma de tomarse este tipo de cosas. La gente entiendo que se monte sus cosas porque si no nos mueve la ilusión a las personas, qué nos mueve. No nos mueve nada más. Lo entiendo pero impera la prudencia y pasito a pasito".

Soñar con la promoción:

"Lo entiendo, pero es ponerse un objetivo poco alcanzable y cuando te pones ese tipo de cosas, luego el tropiezo supone mayor. Estamos en el buen camino, que la gente tenga ilusión es bonito, pero nosotros vamos a lo nuestro".