Pablo Mosquera: “Idiakez puso en la coctelera la ilusión de una ciudad”

A sus 40 años y con más de veinte de experiencia en el mundo de la coctelería profesional, el coruñés Pablo Mosquera ha recorrido medio mundo en búsqueda del combinado perfecto.



Actualmente al frente del coqueto local santiagués Marie Miner, se ofrece para elaborar el cóctel con el que el RC Deportivo —el club de sus amores— pueda brindar por el ansiado ascenso a Segunda División. Una mezcla en la que, por supuesto, no debe faltar el elemento unificador del club herculino, la piña.



“Nunca fui un buen estudiante y empecé con mi padre, que gestionaba el Don Pepe, siempre intentando buscarme la vida y hacer cositas; poco a poco fui aprendiendo secretos de la hostelería, tendencias de marketing, recetas de coctelería”, explica.



De modo paulatino, decidió especializarse en el mundo de los combinados. “Lo que realmente me gusta es esto, me dedico a nivel nacional e internacional. He estado en Venezuela, El Salvador, República Dominicana, México, Costa Rica, Perú... siempre dando charlas de coctelería. Mi producto estrella es el ron, que marida perfecto con la piña deportivista”, indica.



“Nuestro público principal en Santiago es internacional y estamos muy contentos; el cliente coruñés es exigente pero tiene gran paladar”, añade.



Acerca del rendimiento del Depor esta campaña en Primera RFEF, Mosquera precisa que “Idiakez ha puesto en la coctelera la ilusión de una ciudad”, subraya.



“La celebración perfecta sería la música de Kiko Rivera, el ambiente de El Indomable, que hace unas fiestas brutales, y un cóctel tropical de piña con fusión internacional”, dijo.