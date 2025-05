Pablo Martínez no jugó ante el Albacete por una decisión "puramente deportiva"

Una de las sorpresas del once del Deportivo que formó el pasado domingo frente al Albacete en Riazor fue la no inclusión de Pablo Martínez. El central francés, que ha participado en 27 de los 38 partidos de Segunda División que ha disputado el equipo coruñés, que ha sido titular en 22 y que había jugado de inicio en las cuatro anteriores citas a la visita del cuadro manchego a A Coruña, se quedó en el banquillo y ni siquiera saltó al césped en la segunda parte. En su lugar formó Jaime Sánchez, que estrenó su primera titularidad en la Liga 2024-25 y apenas había acumulado 89 minutos en el campeonato hasta ese momento.

Pablo Martínez finaliza su contrato el próximo 30 de junio, aunque dispone de la opción de renovar por una campaña más, sujeta a objetivos, en cuanto al número de partidos que dispute. Una cifra que el club no ha desvelado. Óscar Gilsanz no contó con el francés ante el Albacete y este viernes, en rueda de prensa, explicó que su decisión fue "puramente deportiva" y que no recibió ningún tipo de consigna por parte del club para que dejara al zaguero fuera del equipo.



"Yo jamás quiero conocer ningún tipo de cláusula de los jugadores. Pero no ahora, sino también cuando entrenaba al Racing Villalbés o al Betanzos. A veces se ponen objetivos por goles y nunca quería saber esas cláusulas porque entonces mis decisiones pueden ser susceptibles de duda en ese aspecto. Mis jugadores saben que no lo quiero saber. Es cierto que vosotros a veces sacáis alguna noticia sobre renovaciones por objetivos, pero yo intento no conocer esas circunstancias. Pablo, se lo dije a él, él lo sabe, la decisión del otro día fue puramente futbolística. Nadie del club nunca me dijo nada", argumentó el preparador blanquiazul en la sala de prensa de Abegondo, durante la previa del duelo con el Sporting de Gijón.

El estratega betanceiro indicó que dialogó con el zaguero galo "antes del partido" para comunicarle que no formaría parte del equipo titular contra el Albacete.

Gilsanz también señaló que "esta semana" habló con Pablo Martínez para transmitirle su política "sobre el tema de las cláusulas".

"No quiero saber el número de partidos que le quedan porque es algo que le pido siempre por delante a los clubs que no quiero saberlo. Ni lo sé de él ni lo sabía de José Ángel cuando se anunció su renovación ni sabía la de Cristian el otro día", dijo.

El entrenador deportivista también defendió su posición como técnico para tomar las decisiones deportivas necesarias sin tener que justificarse.

Jaime, "un ejemplo para sus compañeros"

La suplencia de Pablo Martínez permitió la primera titularidad de Jaime durante la Liga 2024-25 y su segunda en la presente temporada, ya que el gaditano jugó de inicio en la eliminatoria de Copa del Rey con el Ourense CF.

Salvo 44 minutos que el central disputó contra el Cartagena (1-5) en el estreno de Óscar Gilsanz en el banquillo, su participación en el resto de encuentros en los que actuó fue testimonial. Solo en dos ocasiones más pasó de 10 minutos hasta que la pasada jornada completó el encuentro.

Gilsanz destacó la profesionalidad del futbolista andaluz, quien ha sabido mantenerse en un segundo plano y asumir el protagonismo cuando lo ha considerado el técnico.

"Jaime es un ejemplo para sus compañeros en todo. Lógicamente, todo futbolista quiere jugar y él también. Esta semana estará un poco mejor. Todo jugador lo que quiere es llegar al lunes cansado. Para él fue una buena semana, dentro de que Jaime es un ejemplo para todos en el día a día. También lo habrá sido para Cristian, que llevaba tiempo sin hacerlo", indicó Gilsanz.

El gaditano también finaliza su contrato el 30 de junio, una circunstancia que el entrenador no considera determinante de cara a apostar por otros futbolistas que sí tengan asegurada su continuidad en el equipo la próxima campaña. De hecho, defiende su filosofía de seguir dando "oportunidades" a los jugadores en función al "esfuerzo" diario.

"Para las alineaciones hay muchos condicionantes. Es imposible ser justo porque lo que es justo para ti, no lo es para otro. Hay que ser consecuente con el mensaje, nosotros apelamos a ese trabajo en el día a día y tenemos que ser consecuentes, sobre todo, para ciertas oportunidades que se le dan a los futbolistas, sobre todo por el trabajo y el esfuerzo que dan en el día a día", expuso.