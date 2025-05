Óscar Gilsanz aclara los tiempos en el caso Pablo Martínez

En esta semana de despedidas en Abegondo, una de las historias secundarias ha sido el caso Pablo Martínez. El Deportivo anunció el lunes que no seguía al finalizar un contrato que incluía una temporada más por partidos disputados que no ha podido alcanzar. El último mes, en el que el central galo se ha visto relegado a la suplencia, ha levantado suspicacias en el entorno deportivista a pesar de que Óscar Gilsanz apuntó desde un primer momento que se trataba de una decisión meramente deportiva. Hoy, el técnico betanceiro volvió a incidir en su postura y explicó los tiempos una vez que Fernando Soriano explicó que el club le había comunicado la decisión al futbolista varias semanas atrás.



“Era una situación de planificación, pero la elección de incluirle o no en el once no tiene nada que ver con su contrato”, apuntó el director deportivo el pasado miércoles sentado al lado de Martínez. Cuando eso sucedió, Gilsanz ya había optado por sentar al francés en favor de Jaime. “Tomo una decisión el día del Albacete y se lo digo a él. Antes del partido lo hablo con él. Es una decisión puramente deportiva. Sabía que tenía una renovación por número de partidos, pero yo no sabía cuántos eran. Es lógico que él pueda pensar, que haya alguna suspicacia en ese aspecto”.



El preparador deportivista reconoció que ante esta situación incómoda, el siguiente paso fue la comunicación con el club. “Entonces esa semana el club habla con él para transmitirle la decisión. Pero está totalmente desligada de la decisión que tomo yo con lo que el club le comunica después. Cualquiera que me conoce sabe que si fuera lo contrario, yo se lo hubiera transmitido a él así. Pero la decisión fue puramente deportiva. Creía que era el momento de que jugase otro, de cambiar algo después de una derrota, pero nada tiene que ver con la situación contractual. Es normal que el jugador tenga esa duda y luego el club se lo diga”.



Gilsanz remató asegurando que esta situación no ha generado ningún tipo de tensión entre él y Pablo Martínez. “La relación con el jugador está muy bien. Los futbolistas siempre quieren jugar y cuando no lo hacen es porque el entrenador toma la decisión. Pero tanto la relación con Pablo como con el resto de jugadores es muy buena. Sí que es cierto que tenía dudas de la decisión, pero el club se las aclaró”.