Ningún equipo exprime más a sus titulares que el Deportivo

Ni su espectacular balance desde que llegó al cargo, con únicamente cuatro derrotas, ni haber llevado al Deportivo de pelear por no caer al último puesto a navegar por la zona tranquila de la clasificación libran a Óscar Gilsanz de un reproche que llevan años sufriendo sus predecedores en el banquillo blanquiazul.

Los entrenadores del Dépor hacen pocos cambios y los hacen tarde. Ese es el sentir general en buena parte de la afición, que reclama con desesperación piernas frescas en prácticamente cada encuentro de su equipo. Esté ganando, perdiendo o empatando.

Más allá de los motivos que tenga cada técnico y los resultados que vayan cosechando, lo cierto es que las cifras de esta temporada sí demuestran que el equipo deportivista exprime como nadie a su once titular, independientemente de quiénes sean los futbolistas que parten de inicio.

Según datos de Opta, los once elegidos para ser de la partida con la camiseta blanquiazul disputan de media 84 minutos por encuentro, el techo de Segunda División. Las diferencias en esta clasificación son menores de lo que podría parecer, lo que refleja la tendencia de muchos entrenadores que, a pesar de disponer de más cambios que nunca, se cuidan mucho de retocar lo que está pasando sobre el terreno de juego.

No hay garantías

Como suele suceder siempre en el fútbol, estos comportamientos se valoran a menudo en función del resultado. Pero la ausencia de sustituciones no siempre tiene relación con los malos partidos de un equipo, lo mismo que hacer muchos cambios y muy pronto no da más opciones de ganar.

El ejemplo viviente de esto es el Mirandés. El cuadro de Anduva cerró la jornada el pasado lunes venciendo al Tenerife (2-0) y colocándose tercero en la clasificación a un punto del liderato. Alessio Lisci no solo es el segundo entrenador que más minutos requiere de su once inicial, sino que es también, de lejos, el técnico que menos sustituciones utiliza.

De las 145 que han podido hacer los técnicos de plata hasta el momento en las 29 jornadas disputadas, el italiano se ha quedado en 123. Solo hay otros tres conjuntos que han realizado menos de 130: Racing de Ferrol, Castellón y Cartagena. En el otro extremo está Sergio Pellicer, que no se ha dejado ningún cambio en el tintero, Albacete y Elche.

En contraposición, varios aspirantes al ascenso esta campaña ponen en evidencia que no existe una fórmula que garantice el éxito. Los futbolistas que salen de inicio en el Oviedo juegan de media el mismo tiempo que los del Tenerife. Uno busca el cielo de Primera, el otro tiene pie y medio en el barro de Primera RFEF. El Racing de Santander y el Huesca son otros de los equipos de la zona noble que también aprovechan su rotación al máximo, tanto en número de sustituciones como en la participación de sus suplentes.

Pablo Vázquez no para

Si nos vamos a los datos individuales, un nombre sobresale por encima del resto en lo que se refiere a participación y disponibilidad. Pablo Vázquez sigue sin tomarse un respiro desde que llegó al Deportivo. La temporada pasada se perdió solo dos partidos, uno de ellos ante la Real Sociedad B ya con el ascenso confirmado, y estuvo sobre el césped en las dos citas de Copa frente al Covadonga y el Tenerife. Este curso va camino de incluso mejorar esos registros.



El central valenciano es el único futbolista de la plantilla del Deportivo que ha jugado todo en lo que va de Liga. Solo un pequeño asterisco en su hoja de servicio, los minutos finales ante el Castellón en los que se retiró del campo por un problema muscular que finalmente se quedó en un susto.

No llegó a ser sustituido, lo que lo convierte además en el único futbolista de campo de toda Segunda que puede presumir de dicha condición. A nivel interno no le andan lejos Mario Soriano y Ximo Navarro, que completan el podio, con Yeremay uniéndose a un selecto grupo de futbolistas blanquiazules que ha, disputado más del 80 por ciento de los minutos y que completa Helton. El brasileño tuvo que esperar su oportunidad dos jornadas, pero no salió más del once.

Jaime, el recurso

No son necesarias demasiadas cuentas para averiguar que el Dépor está a la cola de otra clasificación. La de la participación de sus suplentes. No es fácil hacerse un hueco en la rotación herculina, que apenas deja un cuarto de hora de media para los futbolistas que salen desde el banquillo.

No quiere decir esto que la mayor parte de la plantilla no haya tenido oportunidades. Entre Idiakez y Gilsanz han utilizado un total de 23 futbolistas de inicio. Cierto es que algunos de forma esporádica como es el caso de Charlie Patiño y Hugo Rama, con una titularidad por cabeza. Con dos aparecen Cristian Herrera y Juan Gauto, que al mismo tiempo son los que más veces han partido desde el banquillo. Curiosamente, ninguno está apareciendo recientemente y podrían perder esa condición en breve. El canario porque ha caído al fondo de la rotación, el argentino por una lesión muscular que lo dejó fuera ante el Oviedo y puede apartarlo del césped un tiempo.

Aunque en este grupo de meritorios el que merece un aparte es Jaime. El ‘coronel’, uno de los jugadores con más antigüedad en la plantilla y gran ascendencia en el vestuario, es el único jugador de la nómina deportivista que empezó la 2024-25 que todavía no ha sido titular en ningún encuentro. Ha servido como recurso, y muy valioso, desde el banquillo.

Hasta en 10 ocasiones ha salido desde el banquillo, casi siempre en situaciones de marcador a favor para proteger el resultado y siempre ha respondido. A veces como central, a veces como lateral e incluso en alguna ocasión como mediocentro, convirtiéndose en el suplente que todos los entrenadores desean.

En los 13 encuentros que quedan hasta final de temporada falta ver cómo se ajusta la rotación con los cuatro fichajes de invierno. Hasta ahora Eddahchouri es el único que se ha asentado. Diego Gómez va a más y tanto Genreau como Tosic se diluyen.