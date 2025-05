Miguel Figueira encara la Final Four de la Copa de Campeones: "Tengo que tener a mis chavales convencidos de que pueden ganarle al Betis"

La semana entra en los días decisivos para el Juvenil A deportivista, que el jueves (20.00 horas) disputará el el estadio El Toralín de Ponferrada las semifinales de la Copa de Campeones ante el Betis. Antes de partir hacia tierras leonesas, Miguel Figueira valoró el papel que jugará su equipo en la Final Four e hizo especial hincapié en la necesidad de ser ellos mismos.

Sensaciones del grupo: "Como en las últimas semanas, veo a los chavales entrenar bien, los veo concienciados. El cuerpo técnico está muy ilusionado y tranquilo, porque vemos que el equipo está entrenando bien. La única preocupación que podemos tener es que sean capaces de dar su máximo nivel en un solo partido, porque ahora ya es una eliminatoria a partido único".

Betis: "Yo espero que seamos capaces de no dejarles tener el dominio del partido, espero que seamos capaces de quitarles el balón y, sobre todo vamos a tener que estar muy concentrados en cualquier acción individual de sus jugadores de mediocampo hacia arriba. Es un equipo talentoso, que genera muchas ocasiones de gol durante los partidos, pero que también vimos cómo Las Palmas le ha podido hacer ocasiones de gol, y le hizo goles. Esperamos ser capaces de imponer nuestra metodología y ser capaces de quitarles el balón".

Cambio de horario: "Es verdad que cuando vi la rueda de prensa del sorteo, creí que teníamos claro que la nuestra iba a ser la primera semifinal y después esto cambió. El club hizo lo que tenía que hacer, aunque muchas veces estas cosas no salen publicadas, pero me consta que el club se movió porque entendíamos que era una injusticia. A partir de eso, estamos convencidos de que ahora el mejor día para jugar es el jueves. Tenemos un día más para preparar el partido y ya está todo controlado. Tanto Fran como Manu, los ayudantes, tienen todo listo. Ya estamos concentrados solo en el partido".

Individualidades del Betis: "A diferencia de nosotros, que creo que somos un equipo más constante a lo largo de la competición, creo que el Betis es un equipo de picos. Puede estar dominando durante quince minutos, puede estar corriendo durante diez minutos y también puede estar sufriendo sin balón porque se desestructura. Nuestra ventaja, o lo que nosotros vamos a intentar explotar, es ese nivel medio de juego. Tenemos claro que son capaces, como vimos en las eliminatorias de Copa en la que le metieron seis goles al Real Madrid. En un día muy, muy bueno del Betis, es muy difícil frenarlos. En algunos aspectos se parecen a nuestra forma de jugar, la estructura que mantienen en el campo y determinadas movilidades, se parecen un poco a nosotros. Pero quizás es un equipo más irregular y creo que tenemos armas para hacerles daño. En eso estamos insistiendo. Cuantas más cosas pasen en el partido, creo que eso jugará a nuestro favor. Si no estámos cómodos, será favorable para ellos".

Ambiente en El Toralín: "El terreno de juego espero que esté en muy buenas condiciones, es un estadio amplio, creo que tiene una capacidad de 8.000 o 9.000 personas. Esperamos que, aunque el jueves no es un día muy favorable para que la gente pueda viajar, vamos a intentar darles esa alegría de llevar al equipo hasta el último día, hasta el domingo, para que pueda venir mucha gente de A Coruña, porque el desplazamiento creo que es cómoda".

Cantera del Dépor en los últimos años: "En este caso, tanto Óscar, Manuel Pablo o yo, somos la cara visible, pero hay mucha gente detrás. Creo que todo está muy bien estructurado, las instalaciones, que ahora se van incluso a mejorar... Hay un aspecto importante del que nosotros hablamos dentro, y es la lección de torneos, cuando vas a torneos internacionales y sales vencedor, eso hace que los chavales estén más preparados para salir a competir. Podría decir que, en este momento, el Betis puede tener una ligera ventaja por participar en las últimas Final Four, pero es cierto que no ganó ninguna. Esperamos poder jugar con eso, aunque nosotros seamos inexpertos en esto de las Final Four. Estamos convencidos de que estos torneos que jugamos a final de temporada, a los chavales les dan ese plus de confianza".

Guerrero, aún juvenil, debutó con el primer equipo: "Lo que más me gustó es todo lo que intentó. Quizás no fue su mejor partido, porque todos los que lo conocemos creemos mucho en él y creemos que incluso en esa categoría puede dar ese salto. Es para estar contentos, para felicitarnos porque seguimos viendo chavales que van saliendo hacia el primer equipo. Él es la cara visible, pero hay muchos detrás que pueden llegar a estar ahí y aportar".

Mentalidad del equipo: "Como nos vea el Betis, no puedo hablar por ellos. Supongo que tendrán la preocupación por el nivel colectivo. Si yo veo desde fuera este equipo que tenemos en el Juvenil A, estaría preocupado por cualquier posición del terreno de juego. La mentalidad de nuestros jugadores, es un trabajo de mucho tiempo, no solo es llegar este año y decirles que tenemos que ganar y tenemos que competir, no. Es más fácil convencelos de que son buenos y que tienen opciones de llegar a la final y ganar si ellos van viendo que van consiguiendo tramos intermedios durante sus etapas. Ya van varias remesas de difrerentes años, que esperemos que consigan dar el salto al Fabril aún siendo juveniles. Ahora estamos en lo que estamos. Yo tengo respeto máximo por el Betis, pero tengo que tener a mis chavales convencidos de que pueden hacerlo y de que pueden ganarle al Betis. Creo que están convencidos, igual que el cuerpo técnico".

Nombre propio: "Quiero ver al Dépor como un equipo, como un colectivo. Voy a decir algo que le transmito a ellos. El jueves no es ningún examen para ningún jugador. Tienen la etapa aprobada de sobra, incluso con sobresaliente. Esto ya es algo a mayores, y esto no quiere decir que nos conformemos. No sería justo que el club valorase a los jugadores en este partido. Creo que, por encima de todo, va a estar el equipo. Después habrá individualidades que destaquen como pasó el día del Tenerife".

Mella y Yeremay como ejemplos: "Creo que nos tenemos que felicitar todos. Todo el mundo quiere venir a ver la cantera del Dépor, todo el mundo la alaba. No sé qué baremos se pueden seguir para determinar qué jugadores son los más determinantes, más desequilibrantes de la categoría, pero probablemente Mella y Yeremay estén en el top cinco. Creo que hay muchos chavales que vienen detrás. Esa fuerza que dan ellos desde arriba nos permite convencer a los chavales que vienen desde abajo, que pueden llegar y que lo tienen cerca porque el club hace esa apuesta clara".

Favorito en la semifinal entre Real Madrid y Valencia: "Mi favorito es el Dépor, siempre. No tengo ninguna duda. En la de mañana... El Dépor también (risas). Mañana vamos a ir a ver el partido y vamos a ir a disfrutar, no tengo más preferencia. Es verdad que si llegásemos a una hipotética final con el Real Madrid, es probable que tuviésemos asegurada la Youth League, que tampoco es algo que tenga confirmado, lo sé por otros años. Entonces, por ese lado, a lo mejor prefiero que pase el Real Madrir, pero bueno, el Valencia hizo una gran eliminatoria con el Barça. Si nosotros estamos en la final, seremos favoritos también".