Una maleta pequeña llena y una grande vacía al lado de la puerta: el día del renacer de Imanol Idiakez

Imanol Idiakez es el quinto de los entrenadores que pasó por el Deportivo para tratar de acercarlo al lugar del que nunca debió salir. En una entrevista publicada en 'The Coaches Voice' explica cómo vivió el mal inicio liguero en A Coruña y cuáles fueron las claves para reconvertir la situación. Asumió que su suerte podría cambiar en cualquier momento y, por esa razón, en el partido contra el Arenteiro tenía junto a la puerta una maleta pequeña llega y una grande vacía por lo que pudiera pasar.

La entidad coruñesa lleva años teniendo que presentar hasta a tres técnicos por temporada, y son muchos los aficionados los que ya desean disfrutar de esa estabilidad en el banquillo propia de equipos como el Manchester United de Ferguson, el Arsenal de Arsène Wenger o el Atlético de Madrid de Simeone.

Tras el descenso a Segunda B, los blanquiazules no comenzaron bien su andadura en la categoría de bronce y Fernando Vázquez fue destituido en enero de 2021 para dar la bienvenida a la que sería la primera etapa de Rubén de La Barrera en el Depor. Algo que tampoco salió bien y provocó que el coruñés pusiera rumbo a Albacete para dejar su lugar a Borja Jiménez. Lo que nadie se esperaba, es que se iban a ver las caras en la final del playoff de ascenso esa misma temporada.

El 11 de junio de 2022, Rubén ascendía al conjunto manchego a Segunda División en Riazor y los deportivistas se ahogaban todavía más en un agujero negro del que ni Borja, ni Óscar Cano, ni nuevamente Rubén de La Barrera con su vuelta a falta de dos jornadas para el final consiguieron sacarles la campaña siguiente tras la fatídica tarde de Castellón.

El complicado inicio de Idiakez

Llegó a A Coruña en el peor momento de la historia del Deportivo. El Consejo de Administración acababa de dimitir y renovarse al completo y pocas semanas antes la gente se había echado a la calle pidiendo explicaciones. Además, la sorpresiva salida de Rubén de La Barrera y el cariño que le guarda la afición blanquiazul no le dejaba las cosas fáciles a Imanol, quién no se arrugó y asumió el reto sin pensarlo porque si algo no le faltaba eran ganas de dirigir a un "equipo de Primera".

"Lo sentí al primer minuto cuando llegué aquí, en julio de 2023. Es increíble todo lo que hay alrededor: la afición, el estadio, la prensa que lo sigue y, por supuesto, su historia. El Deportivo, entre otros grandes momentos, es campeón de la Liga. Solo ocho equipos más pueden presumir de eso en España", comenzaba afirmando.

Aun así, su comienzo al frente de la escuadra deportivista no fue ni mucho menos sencillo, llegando incluso a rozar el descenso a Segunda RFEF. En diciembre, con el equipo lejos en la clasificación del objetivo, a 4 puntos del playoff y a 10 del ascenso directo, nadie hubiera apostado por su continuidad, y él tampoco.

El duelo frente al Arenteiro, el inicio del resurgir

"Antes del último partido de 2023, dejé dos maletas al lado de puerta de mi apartamento. Una pequeña y otra grande. En la pequeña había metido ropa y algunas otras cosas para irme a pasar los días de vacaciones de Navidad en casa con la familia. Yo soy de San Sebastián, en Guipúzcoa. La grande la dejé vacía. ¿Por qué vacía? Bueno, si perdíamos ese partido, todo el mundo daba por seguro que sería mi salida del club", desveló.

Pero una remontada al Arenteiro con dos goles de Davo, uno en los minutos finales del partido, motivó su continuidad. A pesar de esto, Imanol confesó: "No guardé la grande. La dejé en una esquina del salón, y ahí se quedó durante toda la temporada. Siempre a la vista, porque nunca sabes qué puede pasar en el fútbol", confesó, recordando que esa situación ya la había vivido "sin ir más lejos, el año anterior en el Leganés, en la temporada 2022/23".

Por suerte, la vuelta de Navidad fue el resurgir de los blanquiazules consiguiendo la increíble cifra de 16 victorias y 4 empates en los últimos 21 partidos de la temporada. ¿La explicación? "Ese cambio tan radical se dio también por una razón: por fin juntamos todas las piezas (...). Después de las vacaciones de Navidad, recuperamos a Barbero y a Yeremay. Y pude utilizar con regularidad a Mella. Con eso, retomamos la idea inicial de la temporada, jugando Lucas como segunda punta, una posición en la que brilló", añadió.

Imanol Idiakez, tras ascender a Segunda División el 12 de mayo | Mónica Arcay

"Sé que seré para siempre un deportivista"

Para terminar, y como no podía ser de otra forma, Idiakez revivió el día del ascenso. "El camino del hotel a Riazor para jugar contra el Barça B nos volvió a recordar lo único e inigualable que es nuestra afición con un recibimiento que nos puso a todos los pelos de punta (...). Aunque teníamos una ventaja de cuatro respecto a ellos en la clasificación a falta de tres partidos, sabíamos que ese día era el definitivo. No podíamos fallar en el momento clave", empezó recordando.

"El gol llegó en el minuto 58. Lo hizo De Lucas, con un espectacular gol de falta. Teníamos el escenario perfecto. Lucas con el gol del ascenso, Riazor lleno, pero todavía quedaba media hora por delante. El tiempo pasaba muy muy lento. En los últimos segundos, ni siquiera podía mirar lo que pasaba en el campo (...). Fue una explosión de alegría, pero también la sensación de acabar con una agonía que el club llevaba viviendo durante cuatro años en la Primera Federación. Es una pasada lo que siente la gente del Deportivo por su equipo, porque el Deportivismo es una cosa que cuando la vives dentro te llega y se queda siempre dentro. A mí me ha pasado. Sé que seré para siempre un deportivista", terminó.

Un paso más

En menos de una semana, el equipo vuelve al ruedo en su vuelta al fútbol profesional e Imanol lo tiene claro: "Todos soñamos con llegar a Primera lo más pronto posible. Pero debemos mantener la calma y no precipitarnos en nuestros sueños. Lo primero es construir un proyecto sólido con el que podamos competir en Segunda División, una competición que debemos respetar. Tenemos una buena base para hacerlo y una afición que siempre está con su equipo", concluyó la entrevista.