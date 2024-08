Luis Rodríguez Vaz: “Chaves es una ciudad muy futbolera”

Chaves, ciudad en la que el Dépor cerrará la gira portuguesa esta tarde, fue el destino del técnico gallego y expreparador blanquiazul Luis Rodríguez Vaz.



El estratega de Verín, que dirigió al Deportivo durante las temporadas 1981-82 y 1987-88, recaló en el Chaves en mayo de 1999, cuando restaban tres jornadas de la liga portuguesa.



“Me llamaron para hacerme cargo del equipo cuando ya estaban descendidos”, relata Rodríguez Vaz, quien recuerda: “El útimo partido lo jugamos con el Benfica, en Lisboa, y perdimos 1-2”.



“Guardo un gran recuerdo de la gente, de la afición y de todo, salvo del presidente, que me falló mucho”, recuerda el preparador gallego.



“Me contrató para meter al equipo en Primera División, hacemos una escabechina con los jugadores que no servían y terminaban contrato, le presento una lista con jugadores de un intermediario que había trabajado con Jorge Mendes y me dice que no le vale porque eran muy caros. Hice una segunda lista después y tampoco le valía. Así que me fui en diciembre porque eso no daba para más y el equipo terminó descendiendo”, comenta el exentrenador del Deportivo sobre su experiencia en Portugal.



“Mi segundo era Ángel Vales Vázquez, que es un personaje aquí en A Coruña que no ha sido aprovechado porque es un fenómeno en todos los aspectos. Y en mi equipo de trabajo también estaba Diamantino Braz, que era natural de Chaves y había sido un jugador importante portugués. Formamos un buen trío, pero donde no hay calidad ni base, no hay nada que hacer, entonces en febrero el equipo ya estaba descendido”, apunta.



Rodríguez Vaz explica que se trata de “una ciudad pequeñita. Apenas supera los 40.000 habitantes y la comarca será de unos 75.000, pero la afición es muy solidaria con el equipo”.



“Se trata de una zona donde emigró mucha gente a Estados Unidos y, a base de dólares, mantenían al club, pero a medida que se fue muriendo esa gente, el equipo fue a menos”, argumenta el preparador ourensano, quien añade: “Tiene pueblos importantes en el Valle de Verín y es muy futbolera, aunque mantener un equipo en Primera División, si no tienes un mecenas por detrás, cuesta mucho”.



Rodríguez Vaz no podrá acudir al Municipal de Chaves para presenciar el último amistoso de la gira lusa del Dépor, pese a su deseo inicial, y destaca “lo bien que cuidan los campos en Portugal”.



El técnico gallego indica que “en aquella época, las instalaciones eran un lujo, porque recuerdo que en España teníamos muchos problemas. De hecho, en mi segunda etapa en el Deportivo, en la 87-88, entrenábamos en un campo de piedras, mientras que llegabas al campo del Chaves y era una maravilla”.



Por último, comenta que “hay que aprovechar el trabajo que está haciendo ahora el Deportivo con la cantera. Hay unos chavalitos que tienen mucho futuro”.