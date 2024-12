Lucas Pérez: "El Tenerife va a perder, que lo vayan asumiendo"

Lucas Pérez ha recibido este jueves el premio Estrella Galicia a mejor jugador del Deportivo del mes de noviembre. El delantero coruñés participó en los cinco partidos que disputó el cuadro blanquiazul en noviembre, todos como titular, dio uno de los pases de gol en el 1-5 en Cartagena, en el estreno de Óscar Gilsanz en el banquillo, regaló una asistencia espectacular a David Mella en el 1-1 frente al Sporting de Gijón en Riazor y fue la estrella en el triunfo en Cádiz (2-4) con un hat-trick.



Premio:

"Es una alegría que la gente reconozca tu trabajo y con este premio, muy orgulloso porque busco dar mi mejor versión para el euqipo y que te elo reconozcan y dar asistencias y marcar goles para el equipo, bienvenido sea"



Empate en los minutos finales:

"Es lógico que tengamos la sensación de haber perdido el partido porque fue en los últimos minutos, pero el equipo no estuvimos bien, no hicimos el fútbol que queríamos y fuimos a remolque. Tenemos que trabajar la salida del balón porque nos está costando bastante".



Peores números en casa:

"El equipo sí está más cómodo fuera de casa que en casa, pero nosotros siempre queremos jugar en Riazor, para nosotros es una satisfacción, porque creo que cuando de verdad encontremos ese punto para sentirnos cómodos, es la versión que podemos dar. No te sabría decir por qué nos pasa, es lo bonito que tiene este deporte. Debemos seguir trabajando y mejorar e insistir en las cosas que podemos mejorar, como llevar la pelota de la mejor forma para poder atacar"



No va a poder jugar en Tenerife:

"Siempre se sufre cuando no puedes ayudar a tu equipo con la gente que estás día a día y con la que quieres conseguir una victoria, se sufre. Pero los compañeros que van a estar en Tenerife lo van a hacer muy bien y si tuviera que apostar, diría que creo que vamos a ganar".



Partidos antes del parón de Navidad:

"Queremos en estos partidos alejarnos del puesto de descenso, dejarlos un poco más alejado, a más de un partido, y el año del Deportivo creo que va a ser bonito y pasa por liberarnos de no estar con el agua al cuello en la clasificación. En el momento que nos liberemos de eso, se va a ver a otro Deportivo".



Presión de verse abajo:

"No creo que les pueda pesar en ese sentido. Pero sí que el equipo necesita no verse siempre a remolque, viéndote cerca del descenso. El año pasado en la segunda vuelta el equipo era diferente, pero es que cuando las cosas te salen, todo te sale de forma natural".



Gilsanz:

"Cada entrenador quiere tener sus matices, pero es la línea continua que veníamos haciendo porque también es en la que confiamos nosotros. Creo que esa es la línea y el míster nos conoce muy bien, sabe los defectos en los que debemos trabajar".



Mundial 2030 en Riazor:

"Una alegría, yo no pude disfrutar el Mundial en aquella época y como coruñés es una satisfacción poder acoger este Mundial y estoy muy orgulloso. a la gente que toque Riazor le pediría que nos lo deje bien, que no hagan cosas raras... Cómo os gusta meterme en líos (risas). Para mí es una alegría que venga Riazor a A Coruña.



Obras:

"No sé cuándo empieza la obra, igual no estoy en el Deportivo, igual me ha tocado echarme a un lado, pero bienvenido el Mundial, es una alegría poder acoger ese acontecimiento y que Riazor se vea mejorado, encantado".



Suplentes:

"Los jugadores d fútbol, todos son conscientes de que cuando te firman, nadie te asegura que vayas a jugar. La gente a veces tiene decepciones, yo también he pasado por el banquillo, no jugar nada, pero es como la vida misma, como afrontes las cosas que te pasan, es lo que te va a marcar. El entrenador es al que le pagan para que decida con qué once salir".



Mario Soriano, como mediapunta:

"Puede jugar Mario, Hugo, Charlie... pueden entrar varios jugadores. Sabemos la capacidad que tiene Mario, viene de marcar gol y cualquier compañero que salga, lo va a hacer bien y estoy seguro de que vamos a ganar".



Colista:

"Eso de que está todo mal, cuando la cosas no salen bien, lo vemos todo peor y parece que no vamos a salir de esa situación. Yo también cuando íbamos a Sabadell, parecía que éramos lo peor del mundo. Como nosotros hemos vivido esa situación, lo que podemos decirles es que deben luchar y que pueden revertir la situación. Quedan muchas jornadas, menos esta, que la van a perder, que lo vayan asumiendo. Luego, les deseo que reaccionen, y a Pepe Mel".