Lucas Pérez se estrena con el PSV cayendo eliminado en la Copa

No pudo tener el estreno soñado Lucas Pérez con el PSV Eindhoven. El delantero coruñés jugó este miércoles sus primeros minutos con el conjunto holandés, que cayó eliminado en semifinales de la Copa de Holanda tras perder 1-2 con el Go Ahead Eagles.

El excapitán del Deportivo entró en el tramo final solo unos días después de firmar su nuevo contrato hasta final de temporada. El técnico del PSV quiere meterlo en dinámica lo antes posible y, aunque no fue titular, sí entró al campo en el minuto 82 cuando los suyos buscaban la remontada.



No fue suficiente la aportación de Lucas para darle la vuelta a un partido que se complicó en cuestión de minutos antes de la media hora de juego. Perisic recortó distancias, pero el cuadro local no pudo lograr el empate y se despiden del primer título de la temporada.

Vivos en Liga y Champions

El PSV y Lucas Pérez centrarán ahora sus esfuerzos en las dos competiciones que les quedan por delante esta temporada. En Liga marchan segundos a cinco puntos del Ajax, mientras que en la Champions League, en la que el jugador herculino no puede participar, se enfrentarán al Arsenal en octavos de final.