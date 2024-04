Lucas y Balenziaga, con el grupo, Ximo, baja

Vuelta al trabajo del Deportivo, con Lucas completando una nueva sesión, en un entrenamiento en Abegondo al que volvió Balenziaga, baja el lunes y en la que se ausentó de nuevo Ximo Navarro, que tampoco había estado anteayer.

No obstante, Balenziaga se retiró en la última parte de la sesión, de fútbol de once contra once, acompañado de Alejandro Mejuto, jefe del SARF (Servicio de Atención al Rendimiento del Futbolista) y habrá que ver si tiene alguna molestia o fue por mera precaución.

El lateral granadino, que ante el Teruel notó un calambre muscular y tuvo que que ser sustituido.

Imanol Idiakez comentó que tenían que esperar a ver a que bajase la inflamación para conocer el alcance de la dolencia y aunque el club no ha emitido parte médico, todo apunta a que puede ser de relativa importancia.