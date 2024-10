El lamentable paseo de los ultras del Málaga por A Coruña. La Policía los escolta hasta el estadio

Sin que nadie sea capaz de evitarlo, los ultras del Málaga se pasean escoltados por la ciudad durante las horas previas al partido de fútbol que enfrenta al cuadro andaluz con el Deportivo en el estadio de Riazor. Tras campar a sus anchas en la noche del sábado por la zona del coliseo blanquiazul, destrozar un local de hostelería y amedrentar a todos aquellos que se cruzaron a su paso, los radicales fueron confinados por la Policía Nacional en un espacio próximo al Palacio de los Deportes y evacuados de la zona. Posteriormente fueron escoltados hasta Santiago, donde tenían su hospedaje. Pero en la mañana del domingo han reaparecido.

Así en las horas previas al partido se han vuelto a dejar ver por la ciudad, vestidos totalmente de negro, encapuchados en su mayoría, en torno a medio centenar de sujetos avanzando por el Paseo Marítimo entre la lluvia. Iban escoltados por un fuerte dispositivo policial mientras emitían proclamas e insultaban y amenazaban a todos quienes pasaban cerca de ellos. Antes, sobre las nueve y media de la mañana ya provocaron destrozos en la zona del Orzán.

El Málaga ha emitido un somero comunicado en redes sociales: “El Málaga CF expresa su rechazo a los episodios violentos vividos anoche en A Coruña. Este tipo de situaciones no representan al malaguismo”. También el Deportivo ha mostrado su desagrado: "O RC Deportivo quere mostrar o seu máis firme repulsa e a súa rotunda condena aos actos vandálicos que se produciron a pasada noite na Coruña. O Club quere deixar claro que colaborará coas Forzas de Seguridade para perseguir aos responsables dos mesmos. O fútbol é un deporte que promove a irmandade das afeccións; e a cidade da Coruña e os afeccionados do Dépor merecen respecto. Desde o RC Deportivo imos sempre salvagardar á nosa afección, un dos piares do noso Club".

Finalmente, la Policía Nacional ha escoltado hasta el estadio de Riazor a los ultras del conjunto malacitano, que ya se encuentran en el interior del estadio municipal, donde a las 14 horas de hoy domingo comenzará el encuentro de Segunda División entre el Dépor y el Málaga.

Los ultras del Málaga ya están en Riazor

Los Boquerones Negros están dentro del estadio. Han llegado escoltados por la policía para evitar un enfrentamiento con los Riazor Blues. La policía tiene controlados dos grupos de unas 80 personas, cada uno, de ambas aficiones