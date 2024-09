Juan López Córcoles, autor de 'El Riazorazo': "Fue similar a un título"

El 11 de junio de 2022 es una fecha de ingrato recuerdo para el deportivismo y a la vez uno de los días más felices de la historia reciente para los aficionados del Albacete. Uno de ellos, el periodista Juan López Córcoles, estuvo presente aquel día en Riazor y sintió que la épica victoria de su equipo en la final del playoff de ascenso a Segunda División bien merecía una crónica más extensa. Así nació el libro ‘El Riazorazo. Memorias de una gesta casi imposible’. Un relato desde el prisma albacetista de un partido y unos días inolvidables, de una forma diferente para cada bando.

Aquel día no tenía que estar como periodista en Riazor.

Mi intención era ir como aficionado. Pero en aquella época trabajaba en la Ser y el compañero de la Ser, que es amiguete, me fue liando y dije pa’lante. Lo pasé muy mal en el partido, pero fue una experiencia única. Poder contarlo en la radio fue la leche.

¿Qué nivel de esperanza tenía antes del partido?

Ninguna. La expectativa en Albacete era mínima, cero. De hecho, la gente que fue, que no fue mucha, simplemente fue por si pasaba algo y se lo perdían. La esperanza era ninguna porque el equipo estaba hecho unos zorros, había perdido varios partidos antes de llegar al playoff, Rubén de la Barrera estaba bastante cuestionado en Albacete y las sensaciones eran de que era imposible que subiese. Lo que pasa es que luego, en el primer partido contra el Rayo Majadahonda, suena la flauta y empezó a crearse un caldo de cultivo para que la gente creyera un poco más, pero la esperanza era mínima.

¿Cómo se vivió en Albacete el hecho de que fuera a partido único en Riazor?

Si todas las sensaciones de lo que hay alrededor del partido, las fías a leer tuits, te terminas envenenando. Teníamos la sensación de que el Deportivo tenía ventaja porque jugaba en su casa, era partido único y también había quedado mejor clasificado y tenía la oportunidad de empatar. Se juntaron ahí unas cuantas cosas, pero realmente el sistema era el que era. Al Deportivo no se le podía culpar de aquello porque no tenía que ver. Y al final se demostró que eso fue un poco un arma de doble filo, un caramelo envenenado.

¿Cómo recuerda los momentos previos al partido y el buen inicio del Dépor?

Cuando entramos al estadio, yo aluciné porque no había visto tanta gente junta a la entrada de un campo de fútbol. Parecían las Fallas, con las bengalas y todo, era impresionante la gente que había. Y claro, a los compañeros de Albacete, de Radio Marca y de la Ser, les decía ‘no se me ocurre el escenario en el que podamos ganar aquí, es imposible, esto va a ser una olla de presión’. Fue impactante ver cómo se iba llenando el campo. Y cuando marcó Mario Soriano ya dije ‘pues nada, a esto veníamos’. Realmente la primera parte del Alba en ese partido en Riazor fue terrorífica, le mete miedo al pánico.

¿Cuándo empezó a pensar que el Albacete podía ascender?

Notabas que conforme avanzaban los minutos, no veías el miedo en la gente, pero sí notabas que se estaban responsabilizando. Es normal, estaban muy cerca de subir. Pero cuando vi que el Albacete podía ascender fue en el descanso de la prórroga. Cuando pita el final de la primera parte de la prórroga y Riazor lo celebra como si estuviese ya medio hecho, dije ‘aquí como haya media ocasión, la liamos’. Notaba la ansiedad de la gente con la cuenta atrás. Claro, había 25.000 tíos esperando para subir. La sensación fue rara porque luego, cuando marcó el Alba, miraba las caras de la gente y también sentía empatía al pensar esto lo he vivido yo. Fueron un poco las dos caras de la moneda.

El Dépor acusó la presión.

Al Deportivo le valía el empate y el tiempo en cierta parte corría a su favor, pero a la vez también iba a contrarreloj porque tenía que aguantar esos 15 minutos sin que se acercase el Albacete a puerta. Pero es que para meter un gol necesitas un segundo. Creo que el Dépor sintió mucho esa presión.

¿Con el 1-2 de Jordi Sánchez se pudo controlar en la zona de prensa?

No, no, que va. Pegué un berrido tremendo. Es verdad que es un sitio en el que también tienes que guardar un poco las formas, pero era imposible aguantarse. De hecho, me impactó mucho el momento del gol y el silencio que se hizo. Lo hablé con Jordi Sánchez y me dijo que fue como si se apagara un concierto. Y luego me acuerdo de que en la retransmisión casi no podía hablar. Fue una sensación muy potente.

Además del gol de Jordi Sánchez, ¿qué otro recuerdo sigue marcado en su memoria?

Desde que marca Jordi hasta el final, me acuerdo de estar sentado con tembleque de piernas y unos nervios... Esos ocho o nueve minutos se me hicieron como dos horas. Y hubo un detalle más que me chocó mucho: la rueda de prensa del entrenador del Deportivo. Me resultó hasta violento estar contento allí viendo a ese hombre así. Era un hombre hecho polvo dando explicaciones sobre una tragedia deportiva, que al final no es nada grave, pero aquello me impactó mucho.

¿Qué significa para el albacetismo esa victoria?

Esto lo comenté con el vicepresidente del Alba a los pocos días de pasar. Le escribí y le dije ‘mira, Víctor (Varela), esto es lo más parecido que vamos a vivir nunca a ganar un título’. Esa sensación de haber ganado algo que nadie ya nos va a poder quitar. Es cierto que los hitos de cada equipo se miden un poco por su historia y, claro, no es comparable un ascenso a Segunda con las Copas o la Liga del Dépor. Pero a nivel de potencia con la que lo vives fue similar a un título. Además, sucedió algo que no sé si tiene que ver solo con el Alba o es algo que está pasando en el fútbol a nivel general. Desde ese momento hubo una reconexión de la ciudad con el equipo. Después de muchos años del Alba a la deriva, entre Segunda y Segunda B, con 5.000 aficionados en el campo, siempre los mismos, de repente se nota cierta reconexión. Ahora vamos 12.000 al campo, llevamos tres años un poco más enganchados… Fue un poco un antes y un después, como lo que pasó en los 90, cuando precisamente el Alba y el Dépor subieron juntos en el 91. Fue un poco eso, redescubrir que tienes un equipo de fútbol en tu ciudad. Eso mola mucho.

¿Cómo surge la idea de escribir el libro?

Cuando volví de Riazor estuve tres o cuatro días durmiendo muy mal, estaba nervioso y no podía descansar. Además, estaba enganchado compulsivamente a consumir cosas de ese partido. Veía cosas en YouTube, veía videos, leía crónicas de medios de Galicia, tenía una cierta adicción al partido. Y al principio decía ‘bueno, a ver si escribo algo aunque sea para mí, para tenerlo como recuerdo’. Pero luego me fui liando y empecé a escribir cómo el Albacete pierde con el Costa Brava y entonces se ve obligado a jugar con el Dépor sí o sí en la misma eliminatoria del playoff. El Costa Brava estaba ya descendido a Segunda Federación y eso te lleva a tener que jugar contra el Dépor si quieres subir. A partir de ese hecho, en principio desastroso, me lié a escribir una crónica de esos 15 días, un poco mezclado con mis recuerdos de niñez, del Alba y de cómo vivía yo todo eso. Un poco parecido a los Libros del K.O., que Nacho Carretero tiene uno sobre el Dépor. Al final me salió una cosa de 108-110 páginas. Hay algunos amigos del Dépor que se lo han leído y se han echado unas risas. Les duelen algunas cosas porque en una crónica no se pueden borrar los goles, pero todo lo demás les hace gracia.

¿El término Riazorazo se puede atribuir a alguien? ¿Cuándo se empezó a escuchar?

Yo diría que viene de la falta de creatividad que tenemos los seres humanos, que a cualquier victoria inesperada se le pone el ‘azo’ al final. Creo que la prensa empezó a usarlo los días previos y al final, si vas a sacar un libro sobre eso y la gente tiene que saber lo que es, le pones ese nombre.

Con la gesta y el libro ya está vinculado para siempre al Dépor y a Riazor.

Sí, totalmente. Y si es posible volver este año y ver el partido ya en el fútbol profesional, me encantará, porque guardo un gran recuerdo. Además, en los últimos 30 años el Deportivo y el Albacete se han ido cruzando de vez en cuando. No en los momentos más gloriosos del Dépor, porque, por suerte para vosotros, ha tenido rivales con más solera que nosotros. Pero sí que se han ido cruzando de vez en cuando, como en el ascenso conjunto en el 91, que se prendió fuego en Riazor. Después, en el 95, el Alba ganó un partido en el Camp Nou y estaba ya medio salvado, pero vino el Dépor a jugar la última jornada a Albacete y ganó 2-8. El Alba se metió en la promoción de descenso y acabó bajando. Y luego también se cruzaron en el partido aquel del COVID. El Dépor no pudo jugar con el Fuenlabrada y el Alba sí jugó en Cádiz y se salvó. Aquello se solucionó de la peor manera posible porque no tenía que haber sido así, pero el Dépor bajó sin jugar. Y luego ya el playoff en Riazor. En el libro sí que cuento algunas cosas del pasado conjunto que tienen los dos equipos y que parece que de vez en cuando se ven y uno de los dos sale regular del enfrentamiento. Pero a mí me gusta que el Alba juegue contra el Dépor. Ojalá juguemos todos los años.

El viernes se vuelven a enfrentar. ¿Podrá ver el partido?

Creo que es a las tres y media de la mañana –Juan López Córcoles atiende esta entrevista desde Japón–. Intentaré poner el despertador para ver algo, pero igual estoy grogui. En estas primeras jornadas en Segunda puede pasar de todo. Es imposible predecir nada.