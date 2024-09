Juan Gauto, otro miembro para el club de la gambeta del Dépor

“No soy de hablar de mí mucho, pero me gusta mucho el uno contra uno, picar al espacio, terminar las jugadas y tratar de ayudar al equipo en el lugar que me toque”, se presentó este miércoles en Abegondo Juan Carlos Gauto, el joven extremo argentino que llega al Deportivo cedido por el Basilea, con opción de compra, para unirse al club de los gambeteadores en el que figuran Yeremay y Mella.



Velocidad, descaro y regate son las principales armas del joven atacante nacido en Corrientes. “Un jugador de calle”, como lo definió Antonio Méndez, adjunto a la dirección de fútbol.



“Es un jugador muy versátil para jugar en cualquier posición de ataque. Cuando lo vimos, lo identificamos como un jugador de calle, de estos chicos que tú ves en la plaza del pueblo y ya te llama la atención por sus características, por su personalidad, por ser capaz de salir de situaciones muy complejas y creo que aquí se va a adaptar bien al fútbol que Imanol propone”, subrayó, durante la presentación del argentino, quien es la mano derecha de Fernando Soriano.

Dura competencia



“El lugar donde me toque voy a tratar de sumar, me toque estar fuera o dentro de la cancha. Donde me necesite el técnico, voy a estar siempre dispuesto para ayudar”, manifestó Gauto, consciente de que no lo tendrá fácil para arrebatarle el puesto a los dueños de los costados del Deportivo.



El salto de la Primera RFEF a la Segunda División no ha restado capacidad de desborde a Yeremay y Mella, que siguen haciendo estragos por la banda también en la categoría de plata. De hecho, el canario lidera la clasificación de regates completados en Segunda con 18 gambeteos, mientras que el futbolista de Teo ocupa el décimo lugar, empatado con otros siete jugadores, con cinco fintas tras las tres primeras jornadas de Liga.



El brasileño del Castellón Douglas Aurélio y el argentino del Elche Nico Fernández completan el podio de gambeteadores de la categoría de plata con once regates cada uno.



“Estoy contento por Yere. Lo hemos cambiado de perfil, no se encuentra tan cómodo ahí, pero ha hecho un buen trabajo, además del gol. Me alegro mucho por él. Mella, Yeremay... son dos de nuestras perlas y estoy encantado del partido que han hecho ambos”, subrayó Imanol Idiakez tras el partido del pasado domingo en Riazor frente al Racing de Ferrol (1-0).

Incisivo y decisivo



Además de sellar la victoria con un golazo, el canario, que frente al cuadro ferrolano actuó como extremo derecho, fue el jugador más desequilibrante del Deportivo. De hecho, encaró a sus rivales en once ocasiones y se marchó con éxito en cinco de ellas.



En la jornada anterior, que se saldó con la derrota de la escuadra deportivista en Huesca (2-1) con el tanto de Jérémy Blasco en el tiempo de descuento, Yeremay asistió a Ximo Navarro en la única diana blanquiazul y, además, completó cinco de los ocho regates que intentó.



Pero fue en Riazor, en el estreno de curso frente al Oviedo (0-1), cuando el joven extremo insular exhibió más su descaro y desborde. Hasta en trece ocasiones encaró a su par y logró romperlo en ocho.



Mella, por su parte, resolvió con éxito una de las cuatro fintas que intentó frente al Oviedo, dos de las tres que tiró ante el Huesca y, en la tercera jornada, en la que actuó como lateral izquierdo, buscó el regate en cuatro ocasiones, logrando marcharse en dos.

Más que Lamine Yamal



Los 18 regates completados por Yeremay durante las tres primeras jornadas de la competición no sólo convierten al extremo del Deportivo en el máximo regateador de Segunda División, sino que también supera las cifras del rey de la gambeta de Primera, que es el barcelonista Lamine Yamal con quince fintas.

Segundo es el francés del Real Madrid Kylian Mbappé, con catorce desbordes, mientras que el nigeriano del Sevilla Chidera Ejuke y el brasileño del Real Madrid Vinícius han roto a sus defensores en una docena de ocasiones.



Gauto llega al Dépor para que Idiakez disponga de otro ‘descarado’ más.



El atacante argentino asegura que el técnico blanquiazul ha hablado con él y espera que se desenvuelva “más o menos en la posición en la que yo juego, de extremo”, aunque él insiste en que “donde me toque voy a estar predispuesto a hacerlo de la mejor manera”.



Además de la competencia de dos gambeteadores puros como Mella y Yeremay, el joven argentino se topará con la competencia de otros futbolistas de un perfil diferente que Idiakez contempla para los costados, como Davo, Cristian Herrera, que puede partir desde fuera hacia dentro, o Mario Soriano, que jugó tirado hacia la izquierda frente al Racing.



De momento, Gauto recala tras haber disputado el pasado curso 22 partidos en la primera división Suiza, con 1.001 minutos completados en los que repartió una asistencia, aunque no fue capaz de estrenar su casillero goleador.