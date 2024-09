Juan Gauto, ilusionado con "estar entre los argentinos que han hecho historia" en el Dépor

"En cuanto estuvo el interés, no lo dudé, también por el año difícil que tuve en Suiza, también por el club, que los argentinos son muy queridos acá. Estoy muy feliz y espero estar entre esos argentinos", afirmó este jueves el atacante Juan Gauto, durante su presentación como jugador del Deportivo.



Varios futbolistas argentinos han inscrito su nombre con letras de oro en las páginas del conjunto deportivista. Uno de los más importantes, el actual seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien se ganó a la afición blanquiazul durante su etapa en A Coruña y quien ha sido uno de los motivos que han llevado a ese joven extremo de 20 años a fichar por el cuadro herculino.



"Una persona importante hoy en día en la selección argentina como Scaloni, un señor muy querido, estoy muy feliz de estar acá y espero estar entre esos argentinos en la historia del club", dijo.



Gauto llega al Dépor cedido por el Basilea, con opción de compra. En Suiza disputó 22 partidos la pasada temporada, aunque sólo completó dos. El propio futbolista reconoce que le costó adaptarse al fútbol helvético e intentará reconducir su carrera en A Coruña.



"Es otra cultura, otra gente. Yo estoy acostumbrado a Argentina, la cultura de allá y la gente de Suiza, también era muy difícil para mí el idioma, estar solo, el frío. Traté de buscármela como sea, de llevar a mi familia, a gente que quería y me ayudaron en el día a día a pasarla mejor", explicó.



El joven atacante calificó su aterrizaje en el Dépor como "un nuevo comienzo en mi carrera".



"Es un paso muy importante para mí y muy feliz de venir a este club tan importante como el Deportivo", señaló.



"Está entre los más grandes de España, lo seguí un montón y más allá de las dificultades que tuvo en estos años, que puede pasar en el fútbol, pero es un club muy grande y lo conocía también por Scaloni y por los argentinos que estuvieron aquí", insistió Gauto.



El joven jugador confesó le gusta "mucho el uno contra uno, picar al espacio, terminar las jugadas y tratar de ayudar al equipo en el lugar que me toque".



Gauto llega para reforzar una posición en la que Imanol Idiakez también cuenta con David Mella y Yeremay Hernández.



"En la posición en la que juego, de extremo, o donde me toque voy a estar dispuesto a ayudar de la mejor manera", sentenció.