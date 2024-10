Javito, sobre su fichaje 'fake' por el Dépor: "Valerón preguntaba, ¿cuándo llega el transfer, coño?"

Francisco Javier Peral Perianes, conocido futbolísticamente como Javito, nunca pudo estrenarse en partido oficial con el Deportivo a pesar de su fichaje en 2011.

Su tránsfer nunca llegado a la Plaza de Pontevedra fue objeto de innumerables bromas y comentarios sarcásticos por parte de una afición herculina que se quedó con las ganas de verlo sobre el césped.

En una entrevista concedida a Relevo, ahora trabajando en una tienda junto a su mujer, Javito desvela los entresijos de un fichaje fallido.

"No me dieron el transfer, así que no pude jugar. Recuerdo a mis compañeros allí todos los días: "Javi, tío, ¿cuándo viene el transfer? ¿cuándo llegan los papeles? Nos haces mucha falta". El club hizo muchos esfuerzos económicos por obtenerlo, pero no pudo ser. Acudieron a todos los estamentos posibles, pero nada. La historia es que mandaron el dinero al Aris, pero ellos decían que -como tardaba dos días en llegar- lo hacía fuera de plazo. El Dépor insistía en que miraran la fecha del pago y no de la llegada del dinero, pero nada. Me la liaron los griegos, sí. El club gallego recurría y recurría, pero el traspaso no terminaba de cerrarse", destaca.

El exjugador confiesa que la afición lo paraba por la calle para interesarse en su peculiar situación personal. "Sí, para suplicarme: "Javito, por favor, nos hace mucha falta. Juega ya de una vez. Te vemos entrenar, en los amistosos. Eres clave". Eso la gente, pero compañeros como Valerón y Laure iban en la misma línea: "Tío, ¿cuándo llega el dichoso transfer?". Yo entrenaba todas las semanas con los titulares, y luego llegaba el viernes… Ni FIFA ni UEFA sabían nada de nada, así que me iba con los suplentes otra vez. Yo me quejaba: 'Me cago en diez'", recuerda.

Javito arroja luz al final de su caso, cuando el expresidente Lendoiro dejó de insistir en contar con sus servicios. "Cada vez que apelaban pagaban un dineral. Yo ya estaba mentalizado que no jugaría allí con ellos. Les agradecí el esfuerzo. En realidad, los meses que estuve fui uno más. Me trataron muy bien. Hice todo, salvo debutar en Liga. Me involucraban en todo: charlas, negociaciones… Valerón decía que yo también tenía que estar siempre: "Tú eres de la plantilla, entrenas todos los días con nosotros. Tienes que estar presente en todo lo que se mueve en el club. Un crack el canario, un futbolista increíble", concluye.